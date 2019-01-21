Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelecek. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülüyor. Moskova’da gerçekleşecek temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.