Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıkladığı AK Parti’nin seçim manifestosunun ardından sahaya iniyor. Erdoğan, hafta sonu Sivas ve Aydın’da milletle bulaşacak. 31 Mart Yerel Seçimler öncesi ilk ziyaretini yarın Sivas’a yapacak olan Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan’ın halkla bir araya geleceği Sivas programı miting havasında geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde valiliği ziyaret edecek ve cuma namazını kılacak. Erdoğan’ın Sivas ziyareti, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı vesilesiyle de büyük önem taşıyor.

50’DEN FAZLA MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci durağı ise Aydın olacak. Cumartesi günü Aydın’a yapacağı ziyarette birkaç ilçede yapımı tamamlanan okulların resmi açılışlarını gerçekleştirecek olan Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti’nin aday gösterdiği Aydın’da ittifaka yönelik önemli mesajlar da verecek. Aydın’da 7 ilçe MHP’ye bırakılmıştı.

11 Şubat Pazartesi günü Ankara Keçiören’de toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat’taki Rusya ziyareti dışında tüm vaktini yurt içinde seçim çalışmalarına ayıracak. Erdoğan’ın asıl yoğun kampanya süreci ise 19 Şubat’tan sonra başlayacak ve seçim gününe kadar devam edecek. Erdoğan’ın 50’den fazla ilde miting yapması beklenirken; Cumhur İttifakının ortak mitinglerinde de milletle bir araya gelmesi planlanıyor.