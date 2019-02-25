Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Bürosu

ANKARA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın boşalttığı Meclis Başkanlığı koltuğuna 336 oyla AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçildi. Dün yapılan seçimlerde AK Partiden Şentop, CHP’den Engin Altay, HDP’den Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti’den İmam Hüseyin Filiz yarıştı.

Aday çıkarmayarak Şentop’u destekleyeceklerini belirten MHP Lideri Devlet Bahçeli ve MHP milletvekilleri tam kadro Genel Kurul’da yer aldı.

AK Parti, asil adayla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmasına karşı, başvuruların bitmesine kısa süre kala, son dakikada İstanbul Milletvekili Nevzat Şatırıoğlu’nu da Meclis başkanlığına aday gösterdi. Siyasi literatürde ‘tavşan aday’ olarak bilinen bu yöntemle bir anlamda Meclis Başkanlığı adaylığı yedekleniyor. Genel Kurul’un açılması ve seçimlere geçilmesinden hemen önce Nevzat Şatıroğlu adaylıktan çekildi.

Genel Kurul’da yapılan gizli oylamada ilk iki turda hiçbir aday seçilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. Şentop üçüncü turda 336 milletvekilinin oyunu alarak Meclis Başkanı seçilirken, İYİ Parti’nin adayı 33, HDP’nin adayı 46, CHP’nin adayı ise 124 oyda kaldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. Şentop, Ekim 2020’ye kadar görev yapacak.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Mustafa Şentop “Bu benim için büyük bir sorumluluktur. Bunu hep birlikte millete hizmet yolunda bir zemin olarak görüyorum” dedi.

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitingine giderken yoldan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak Mustafa Şentop’un TBMM Başkanlığına seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın çok çok güzel, başarılı bir neticesi oldu. Allah gayretinizi ve gayretimizi artırsın inşallah” dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Mustafa Şentop’u da kutladı.