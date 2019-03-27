Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar müzik aletleri çalarak ‘Hoş geldin Binali amca´ diye tempo tuttular. Yıldırım ardından Gaziosmanpaşa İlçe Halk Kütüphanesi'ne geçti. Burada ders çalışan öğrencileri fark etti. Yıldırım, 8. sınıf öğrencisi Deniz ve Nisan'ın liseye hazırlık için matematik soruları çözdüğünü gördü. Binali Yıldırım, çocukların "Özdeşlik sorusunu çözemedik" diye yardım istemesi üzerine yanlarına yere oturarak problemin nasıl çözüleceğini anlattı.