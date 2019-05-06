Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık noktanın olduğunu belirterek, sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddiaların Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulduğunu hatırlattı. Şaibeler ve organize usulsüzlüklerin vahim tartışmalara sebep olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, millî iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım.

Bahçeli, CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri ile aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadelerinin hukukun ihlali ve demokrasinin hazımsızlığı olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma hâlidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK’yi baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihî hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgâr ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir.