Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kararla DSP Parti Meclisi İstanbul seçimleri gündemiyle toplandı. Sonrasında bir açıklama yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal “YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor” dedi. Aydın, 31 Mart Mahallî İdareler Seçiminde 30 bin 817 oy (Yüzde 0,36) almıştı. Bu arada CHP, hafta içi DSP’ye bir heyet göndererek İstanbul’da aday çıkarmamalarını ve kendilerini desteklemelerini istemişti.

CHP’nin İstanbul kampanyası da şekillenmeye başlıyor... İstanbul seçiminde kampanya sloganının “Her şey çok güzel olacak” olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerel seçim döneminde olduğu gibi yine miting şeklinde program yapmayacağı, mahalle toplantıları ile sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantılarda konuşması öngörülüyor. CHP’nin İYİ Parti ile tam iş birliği, Saadet’le de dirsek teması şeklinde görüşmeleri yapılacağı, HDP ile bir görüşmede bulunulmayacağı belirtiliyor.