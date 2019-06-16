Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy’deki bir otelde muhtarlarla kahvaltı programında bir araya gelen Bahçeli, İstanbul’un hem bir Türk ve İslam kenti hem de bir dünya markası olduğunu belirterek, “Tüm gözler buradadır. Tüm dikkatler buraya çevrilmiştir. İstanbul denildi mi bizim aklımıza ihtişam, muhasım odakların aklına da intikam, bozgun ve çöküş gelir. İstanbul denildi mi milli hafızalarda muzaffer anılar canlanır, buna karşılık haçlı emellerinin uykuları kaçar, zalim ve habis çevrelerin hayalleri kararır. Şu anda dünyanın gizli gündemi İstanbul’daki seçimin akıbetinin ne olacağı, neticesinin nasıl şekilleneceğidir” diye konuştu.

MUHTARLARIN YANINDAYIZ

Bahçeli, ilçelerde yeşeren iradenin büyükşehire aynen yansımamasının pek çok soruna davetiye çıkaracağını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Bunlardan birisi büyükşehir belediye başkanıyla belediye meclis tablosu arasındaki anormal farklılık ve uyumsuzluktur. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçilmiş olsaydı bile, İstanbul’da nasıl çalışacaktı? Bizim bu değerlendirmelerimizi maalesef istismar edenler oldu. Bilhassa muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi iddia eden yalancılar süreç içinde boy gösterdi. Altını kalın olarak çizmek isterim ki, muhtarlıkların kaldırılması hususunda kesinlikle bir görüşümüz yoktur, olmamıştır, buna da asla gerek olmayacaktır.”

KONU KAPANMIŞTIR!

S-400 krizine de değinen Bahçeli, “ABD’nin şımarıklığı, kabalığı, tehdit dili şirazesinden çıkmıştır. Türkiye sömürge ülkesi değildir. Türkiye ricayla, minnetle, el avuç ovuşturarak, icazet ve izinle kurulmuş köhne bir devlet hiç değildir. Türkiye S-400’ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir. F-35’i vermeyiz diyenler, günü geldiğinde milli ve yerli uçakları göreceklerdir. Bu kabiliyet bizde vardır” dedi.

MHP’nin yeniden seçim kararının alındığı günden bu yana İstanbul’u karış karış gezdiğini ve vatandaşlarla kucaklaştığını kaydeden Bahçeli, “Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul’un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir” diye konuştu.

EMANETİ EHLİNE VERİN

Akşam da STK, Meslek Odaları ve iş adamlarıyla bir otelde bir araya gelen Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Hamdolsun öyle bir noktaya gelindi ki, artık denizin altından tüneller açıldı, adına Avrasya denildi. Kara yolundan, demir yolundan, hava yolundan Avrupa’yla Asya buluştu, yeni İpek Yolu’nun istikameti çizildi. Marmaray, metro ağları, üçüncüsü yapılan köprü, dünyanın en büyük havalimanlarından birisi İstanbul’un çehresini değiştirmekle kalmadı, yepyeni bir dönemin miladı oldu. İstanbul kukla ve proje isimlere teslim edilemeyecek kadar önemli ve öncelikli bir kenttir. İnşallah İstanbul ehline emanet edilecektir.