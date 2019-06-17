Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ve kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileyerek, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mısır halkının seçimle iş başına getirdiği ancak kanlı bir darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'ye Allah'tan rahmet diledi.

Kalın, "Bu zulüm ve katliamın failleri bunun hesabını er ya da geç bu dünyada da ahirette de verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ALTUN: MISIR HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün dünyanın gözleri önünde kanlı bir darbeyle devrilen Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağolsun."

ÇELİK: MAHKEME SALONUNDA ŞEHİT OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin taziye mesajını Twitter hesabında paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak! Mekanın cennet olsun Mursi." ifadesini kullandı.

SOYLU: RABİA MEYDANI'NDAKİ ÇOCUKLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle baş sağlığı diledi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

GÜL: KARDEŞİM SEN ÖZGÜRSÜN!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

PEKDEMİRLİ: ONURLU DURUŞU UNUTULMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Muhammed Mursi darbecilerin mahkemesinde bugün şehit oldu. Zulmedenler Hak katında karşılığını muhakkak bulacak, onurlu duruşu unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.