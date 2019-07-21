Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM, Genel Kurul’daki 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. Bazı komisyonlar ise ara vermeden çalışmalarına devam edecek. AK Partili milletvekilleri de yoğun tempodan dolayı tatil yapamayacak. Milletvekilleri kendi illerine giderek oradaki çalışmalara ağırlık verecek. Bölgelerinde parti teşkilatlarının her kademesi ile bir araya gelecek olan AK Partili vekiller, kendi sorumluluk alanlarında mahalle, ilçe ve il teşkilatları ile toplantılar gerçekleştirecek. Milletvekilleri seçim bölgelerinde vatandaşla da bir araya gelecek. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde oy kaybı yaşanan bölgelere gidecek olan AK Partili vekiller vatandaşı dinleyecek. Yaklaşık 2 ay sürecek olan bu çalışmalar daha sonra rapor haline getirilerek Genel Merkez’e sunulacak. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşın talep ve beklentileri doğrultusunda yeni dönemde Meclis’in çalışma takvimi ve öncelikli olarak ele alınacak konular belirlenecek.