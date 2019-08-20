Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişileri işe alan, şehit yakınlarını işten çıkaran, teröristlerin sözde anma etkinliklerine katılan ve belediye personel kartlarından Türk bayrağını kaldıran, cadde ve sokaklara terör örgütü üyelerinin isimlerini vermeye çalışan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyesine kayyum tayin edilmesine yönelik muhalefetten tam destek geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınmasının “önemli bir operasyon” olduğunu ifade etti. “Hükûmete ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya desteğimiz tamdır” açıklamasında bulunan MHP lideri Bahçeli, telefonla aradığı Bakan Soylu’yu operasyonlarla ilgili tebrik etti.

BBP Genel Başkanı Destici “Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur. Hükûmet bunu görmezden gelseydi asıl o zaman hata yapmış olurdu” dedi.

Operasyonun kaçınılmaz olduğunu belirten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal şu ifadeleri kullandı: İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür.

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, kayyum tayinini eleştiren CHP’ye reaksiyon göstererek “İlk tepkinin HDP’den değil de bayrağındaki oklarda devletçilik, milliyetçilik ve halkçılık olan CHP’den gelmesi, her zaman söylediğimiz gibi Atatürk’ün partisi CHP’nin, bugün HDP’nin bir taklidi hâline geldiğini bir defa daha ortaya koymuştur” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da, yapılan operasyonun “hem hukuka hem kamu vicdanına uygun bir işlem” olduğunu dile getirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, HDP’nin kapatılması gerektiğini belirterek “HDP’ye belediye Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK’ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP’ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP’ye özgürlük yok” dedi Haber Merkezi