Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Esad direkt, Rusya da endirekt şekilde Türkiye’nin karşısında mevzilenmişlerdir. Rejimin gözlem noktalarımızın gerisine bu ay sonuna kadar çekilmesi hayrınadır. Türkiye’nin şakası makası yoktur.

CHP Genel Başkanı yine boş keseden sallamış, Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı kuracaklarını söylemiş. Ne zaman, hangi yetkiyle ve kiminle kuracaksın, hadi kurdun diyelim, Esad’la mı eş başkanlık görevini paylaşacaksın? Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin bize, İdlib’de sıkışan kimdir? Sen Türkiye Cumhuriyeti’ni bilir misin? Yoksa nüfus kütüğünü Suriye Arap Cumhuriyeti’ne mi aldırdın? İdlib’de sıkışan yok, ancak sıkıştırılmak istenen Türkiye var.

İdlib gerginliğinden hemen sonra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ülkemizi ziyaret edip Türkçe konuşmayı tercih etmiş, şehitlerimiz var diyerek maşerî vicdanda hayret uyandırmıştır.

Hangi dağda kurt öldü bilemeyiz, ama Bozkurtlar gelişmeleri hayra değil, hileye yormuştur. Bu algı operasyonuna kanacak değiliz.

Türkiye üzerinde vahşi bir oyun kurgulanmaktadır. Pentagon ve CIA’nın sponsor olduğu bir düşünce kuruluşunun yayımladığı sipariş rapor yeni bir darbe ihtimalini, TSK’nın orta kademesinin sözde rahatsızlığını adice açıklamıştır. Yeni bir darbe ihtimalini dillendirmek bile bu ülkeye, bu millete nankörlük ve nimet bilmezliktir. Darbeyi aklından geçiren varsa, millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır. Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarda kalacaktır. Darbeye göz kırpanların cani Esad’dan farkı da olamayacaktır.

İSTİFALARI DEĞERLENDİRDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İyi Parti’den istifa eden milletvekillerinin olduğu ve kendisinin daha önce MHP’ye herkesin kapısının açık olduğu şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: MHP’nin kapısı her zaman açıktır. Ancak Türkiye’nin siyasi istikrara ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İyi Parti iyi günde olsun tahriklere kapılmasın.