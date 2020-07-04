Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te inşa edilecek caminin temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Tabii şimdi merak ediyorsunuz Levent Camii'nin adı acaba ne olacak? Dedik ya leventler buradan geçti, öyleyse baş leventin adını da inşallah buraya koyalım ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun." dedi.

Erdoğan, caminin 7 bin metrekarelik oturum alanı, 56 bin metrekarelik yapı alanı, kapalı ve açık bölümlerindeki 20 bin kişilik cemaat kapasitesi, 4 minaresi, 25 metrelik kubbe çapı ve diğer unsurlarıyla İstanbul'a yakışır bir eser olacağını dile getirdi.

Cami inşaatının 2022'nin sonunda bitirilmesi konusunda söz aldıklarını belirten Erdoğan "İnşallah 2022'nin sonunda camimizden ezan seslerini duyacağız ve burada da inşallah namazlarımıza başlayacağız" dedi.

Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamların, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: Hâlbuki dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadethanelerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dinî inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesine dâhil her türü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer işte burasıdır. Biz ülkemizdeki hâkim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz yeni camileri, aynı zamanda insanlığın ortak medeniyetine yaptığımız katkılar olarak görüyoruz.

Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Belki de bunu şu anda ekranları başında izleyen vatandaşlarım ilk defa duyacak. Hâlihazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog, havra ibadete açıktır.

KONYA'YA CAN SUYU

Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları kaydetti: Konya Ovası Sulama projesinin diğer kısımları da peyderpey tamamlandığında Konya'da su ile buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Pandemi döneminde iki sektörün önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi sağlık diğeri gıdadır. Yaşadığımız tecrübe, bize tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdik. İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz.