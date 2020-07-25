Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü
25.07.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,
720620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/720620.aspx
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