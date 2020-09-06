Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Kritik Doğu Akdeniz görüşmesi!
06.09.2020 - 20:31 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,ab,görüşme,
730037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/730037.aspx
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