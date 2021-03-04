Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısı düzenleyen Özdağ, İYİ Parti yönetimini bombaladı.

"İYİ Parti’yi, CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale İl Başkanı’na kızın. İYİ Parti’nin onurunu sattınız. Söylediklerimin kanıtı var." diyen Özdağ özetle şunları söyledi:

"İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, yapmış olduğumuz uyarılara rağmen devam etmektedir. İYİ Parti kuruluş amacından uzaklaşmıştır. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerin tasfiyesi, partinin kuruluşundan kısa bir süre sonra başladı.

-Meral Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Asla parti içi muhalefet yapmadım. Akşener, FETÖ ile mücadelemden rahatsız oldu. Bu parti kurulurken Türk milliyetçilerine verdiğim bir söz vardı.

-Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması sürecinin önünü açmıştır.

-Bana karşı kumpas çok daha önce kurulmuş. Kongrede aday olmadığım halde delegelere dağıtılan kara listede ismimin üstü çizilmiş. Meral Akşener, bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Meral Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum, Akşener yalan söylüyor. Liste Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturuldu.

-İYİ Parti İstanbul Başkanı Buğra Kavuncu, FETÖ ile iltisaklıdır. Ayrıca FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle görüşmeleri varsa FETÖ iltisaklısıdır. İYİ Parti içerisindeki FETÖ'cü ilerleme maalesef devam ediyor. Türk milliyetçileri zamanı geldiğinde bu zihniyetten hesabını soracaktır.

-Bana randevu vermeyen Akşener, HDP'yi kahvaltıya devam etti.

-Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener’in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener’e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener’i rahatsız etmiş.

-İYİ Parti’nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, dört kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin’in Ordu’dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir.

-HDP, Kars’ı Akşener’in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP’nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener’e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener’in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar.