Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK tarafından Gara'da 13 kişinin alçak bir şekilde şehit edilmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Lideri, Sancar ile Demirtaş'ın açıklamalarını 'değerli' bulduğunu söyledi.

KILIÇDAROĞLU: SANCAR VE DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI DEĞERLİDİR

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizin HDP’ye karşı bir rezerviniz var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Yasalar çerçevesinde kurulmuş hiçbir siyasi partiye karşı rezervimiz yok. Bu bağlamda Sayın Mithat Sancar’ın da Sayın Selahattin Demirtaş’ın Gara operasyonu dolayısıyla yaptıkları açıklamalar değerlidir."

DEMİRTAŞ VE SANCAR NE SÖYLEMİŞTİ?

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Demirtaş, Gara’ya ilişkin açıklamasında “Trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır” demişti.

HDP Eş Başkanı Sancar ise “Gara'da bu kadar açık sorumluluğu olan iktidar, sorumluluğunu örtmek için partimizi günahkar ilan ediyor. Muhalefeti de kendi sorumluluğuna ortak etme peşinde koşuyor” sözlerini kullanmıştı.