Türkiye Gazetesi

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Hebestreit, "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'la görüşmesinde yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'la telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKA KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirtti. Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.

Almanya'da Olaf Scholz Başbakan seçildi Almanya'nın ilk kadın başbakanı Merkel dönemi sona erdi. Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, başbakan seçildi.

Merkel'e Alman ordusundan veda töreni Alman ordusu, görevini devretmesine sayılı günler kala Almanya Başbakanı Angela Merkel'e veda töreni düzenledi.