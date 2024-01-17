Ankara'yı karıştıran iddia, İmamoğlu ekibi Mansur Yavaş kaybetsin diye çalışıyor

17 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 09:28

TGRT’de Gülden Kalecik Demirtaş’ın sunduğu Gündem Özel programının konukları Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, gazeteci Fatih Atik ve eski milletvekili Faik Tunay’dı.

CHP’deki adaylık tartışmalarına değinilen programda Cem Küçük, CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan’a “CHP’nin oyu artıyor mu?” diye sordu.

Erdoğan’dan çarpıcı açıklamalar geldi:

“İMAMOĞLU OFİS TUTTU, BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLİYOR”

“İmamoğlu’nun adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken açıklandı.Yaklaşık 3 ay oldu. Yaklaşık 3 hafta önce de Özgür Özel açıkladı ve 15 gün önce de lansman yapıldı. Bakıyoruz hala İmamoğlu yok. Tuttuğu bir ofiste hala aday görüşmelerinde. 5 yıldır burada belediye başkanısınız. 3 ay olmuş adaylığınız açıklanalı. Hala neyin görüşmesi?

“MURAT KURUM GÜNDE 16 SAAT SAHADA”

Murat Kurum’un bugün 9. günü… Performansa bakıyorum, günde 14-16 saat sahada. Cemevinden camii cemaatine, sanayi odasından birçok yere giriyor. Bu ekonomik krize rağmen muhalefet gümbür gümbür kaybetmek için elinden gelen her şeyi sergiliyor.

“İMAMOĞLU, YAVAŞ KAYBETSİN DİYE UĞRAŞIYOR”

İmamoğlu, Mansur Yavaş kaybetsin diye de canhıraş çalışıyor. Mansur Yavaş’ın Mesut Özarslan’ın Etimesgut’ta aday gösterilmesi talebi vardı. Erdal Beşikçioğlu’nun sanatına hiçbir şey söyleyemeyiz.

“MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR”

Geçen gün Barış Yarkadaş da söyledi. Özgür Özel ile Veliağbaba’nın çok yakın sofra arkadaşıdır. Bu hafta sonu Sincan, Mamak ve Gölbaşı. Eğer buralarda da Mansur Yavaş’a kulak verilmezse çok büyük kırılma yaşanacak.

Hatta yakın çevresine adaylıktan çekileceğini bile söylüyor. Mansur Yavaş’ın Ankara’da hiçbir şey yapmadığı algısı oluşturan ve sosyal medyada ‘çorbacı’ diyen İmamoğlu’nun trolleri."