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Haberler > Politika > Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş İBB'deki odasında destelerce para sayarken görüntülendi

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş İBB'deki odasında destelerce para sayarken görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Haber, İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlara ait görüntüler paylaştı.

Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışındayken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

İBB Haber, paylaşımında İmamoğlu’nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri yayınladı.

İlk görüntünün yayınlanması sonrası İBB cephesinden bir açıklama gelmezken İBB Haber bir video daha yayınladı. Yeni görüntüler "Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntülerin devamı ortaya çıktı" notuyla paylaşıldı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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