İBB bütçesinden 'İsrafı bitirdik' diyen İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 980 milyon TL!

İBB Başkanı İmamoğlu'na bağlıyken Murat Kurum ekibine geçtiği iddia edilen İBB Haber, İmamoğlu'nun seçim kampanyası için İBB bütçesinden 980 milyon TL aktarıldığını iddia etti. Daha önce de Murat Kurum, İBB'nin 'İsrafı bitirdik' dedikleri işlere 175 milyon TL harcandığını söylemişti.

Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışında. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin edilen yarışta her geçen gün yeni polemikler ortaya çıkıyor.

Murat Kurum'un İmamoğlu'nu 'israf' politikası üzerinden eleştirdiği açıklamaları sonrası bir iddia da İBB Haber adlı sosyal medya hesabından geldi.

Daha önce İmamoğlu'na bağlı olduğu bilinen ve sonrasında Murat Kurum ekibine geçtiği iddia edilen İBB Haber, son paylaşımında İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden 980 milyon TL aktarıldığını öne sürdü.

İmamoğlu'nun 'İsrafı bitirdik' kampanyasına 350 milyon TL harcandığı hatırlatılan paylaşımda, seçim kampanyasına ayrıldığı iddia edilen 980 milyon TL'nin belgeleri paylaşıldı.

İşte o belgeler:

MURAT KURUM DA '175 MİLYON LİRA TABELALARA REKLAM İÇİN HARCADILAR' DEMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum da "İsrafı bitirdik dedikleri işlere 175 milyon lira tabelalara reklam vermek suretiyle harcadılar. 2 günlük konsere 550 milyon lira harcadılar. Ve sadece şu iki kalem emin olun bugün Şile’nin bütün köylerinin eksiklerini giderebilecek bir bütçe" demişti.

'İMAMOĞLU'NA BAĞLI HESAPLAR KURUM İLE ANLAŞTI' İDDİASI

Sosyal medya platformu X'te 'İBB Haber' ve 'Büyükşehir Çalışıyor' hesaplarını yöneten Ümit Kaya'nın, AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'la anlaştığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddiayı gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İlgili hesapların İmamoğlu aleyhine yaptığı paylaşımların görsellerini aktaran Mengü, "Bu seçimde kıran kırana sosyal medya savaşlarına tanık oluyoruz. İBB Haber ve Büyükşehir Çalışıyor hesaplarını yöneten Ümit Kaya, AKP İBB adayı Murat Kurum ile anlaşmış. Bu iki hesap İmamoğlu ile ilgili haberler paylaşıyordu. Ümit Kaya hali hazırda hala İBB çalışanı" demişti.

Mengü, sonrasında bu paylaşımı alıntılayarak, Murat Kurum’un ekibinin kendisini aradığını ve bu hesabın kendileriyle alakası olmadığını söylediklerini aktarmıştı.

Murat Kurum'un ekibiyle anlaşıldığı iddiasının ardından @ibbhabercomtr adlı hesaptan da açıklama yapılmıştı. Açıklamada, İBB’nin mevcut yönetimi için “İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran” ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada “Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır” denilmişti.

Tartışmalar sürerken; "Büyükşehir Çalışıyor" hesabından yeni bir açıklama gelmişti.

Yeni açıklamada "Seçim sürecinde başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere, haktan, hukuktan ve demokrasiden yana olan tüm belediye başkanlarımızın ve adaylarımızın yanında olduğumuzu, yaşanan olaylara rağmen katkımızın olabileceği her noktada, ufak da olsa katkıda bulunmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatır, tüm takipçilerimize esenlikler dileriz. Her şey çok güzel olacak" denilmişti.