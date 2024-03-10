Murat Kurum'dan İBB yönetimine: İstanbul'un koca 5 yılını yok ettiler

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, CHP'li İBB yönetiminin 5 yılda İstanbul'a hiçbir yatırım yapmadığını söyleyerek, "Bırakın yatırım yapmayı, bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. Sancaktepe’de projesini ve ihalesini yaptığımız metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti” dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da ilçe ilçe gezen ve vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, son olarak Pendik'te düzenlenen Çankırılı Yarenler Hemşehri Buluşması'nda konuştu.

Programda Çankırı'ya özel yöresel kıyafet giyen ve büyük ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BU KARDEŞİNİZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI"

"22 yıllık bu yürüyüşünüz için, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diyen İBB Başkan Adayı Kurum, "O toprakların bir evladı olarak ülkemizin 81 iline hizmet ettim. Elâzığ’da, Malatya’da, İzmir’de depremler oldu. Bu kardeşiniz 2 saat sonra oraya gidip gece gündüz çalıştı. Sizin evladınız sizin yüzünüzü hiçbir zaman kara çıkarmadı. Kastamonu’da, Bartın’da, Rize’de seller oldu. Orada yine seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yaptık. 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir deprem yaşadık. 11 ilimizi ayağa kaldıracak çalışmaları başlattık. 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık" dedi.

"METRO TÜNELİNE HAFRİYAT DÖKEREK TARİHE GEÇTİLER"

"Olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok" diyen Kurum, İBB yönetimini eleştirdi. "İstanbul ilgisizliğin, sevgisizliğin elinde her gün geriye gidiyor" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün evden işe ve okula gitmek bir çile haline geldi. CHP’li İBB yönetimi İstanbul'la ilgili hiçbir yatırım yapmadı. Bırakın yatırım yapmayı, bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. Sancaktepe’de projesini ve ihalesini yaptığımız metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti. Bizim karayolu tünelleriyle alakalı yapmış olduğumuz projeleri beton dökerek kapattılar. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi milletin karşısına geçip 'Biz en fazla metro hattı, karayolu işi, yol kavşak işi yaptık' diye yalan söylediler. Olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok.

Biz bunlara '8 kilometre metro yaptınız' dediğimizde hiçbir şey söylemiyorlar. 230 kilometre metro sözü verip, 8 kilometre yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Rahmetli Kadir abinin döneminde temellerini attığımız metroları biz yaptık diye yalan söyleyerek milletimizin aklıyla alay edercesine bu sözleri sarf ediyorlar."





"İSTANBUL'UN 5 YILINI YOK ETTİLER"

Kentsel dönüşümün önemine değinen Kurum, "İstanbul vizyonumuzu paylaştığımızda 'bu şehrin en önemli sorunlarından biri deprem' dedik. Artık aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Başka ocaklara ateş düşsün istemiyoruz. Biz 5 yılda 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. Yarı zamanlı belediye başkanı, '650 bin konutun yapılmasına gerek yok' diyor. Bizim vatandaşımız o riskli binalarda depremi mi bekleyecek? Sorduğunuzda cevap yok" dedi.

"Bunlar hep bir algıyla, farklı gündemle bizi meşgul etti" diyen Kurum, "İstanbul'un koca 5 yılını yok ettiler. Hiçbir mahallede ulaşımla ilgili istenen hizmet yok. Bir otobüsü koymaktan acizler. Bunlar ne yaparsa yapsın İstanbul'umuzu bunların ehliyetsizliğine, liyakatsizliğine ve beceriksizliğine terk etmedik. Milletimiz bozulan, patlayan otobüslerin, sökülen yeşillerin, ihmal edilen caddelerin hesabını teker teker soracak" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL 1 NİSAN'DA GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞACAK"

Kurum, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul 1 Nisan'da rekor bir oyla Cumhur İttifakı'yla, gerçek belediyecilikle tanışacak. Algı belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik yapacağız. Haksızlıklara karşı daima adaletten yana olacağız. Ayrı gayrıdan değil, birlikten yana olacağız. Kibirli değil mütevazı olacağız. Milletin değerlerine daima saygılı olacağız. Koltuğumuza değil, halkımıza bağlı olacağız. Kendimiz için değil bu şehrin geleceği için çalışacağız.

31 Mart seçimleri İstanbul’umuzun, Türkiye’nin yeni yüzyılında lokomotif bir şehir olacağının kararının verileceği bir seçimdir. Mesele Murat Kurum değil, mesele İstanbul'dur. Mesele 5 yıldır çiğnenen 571 yıllık onurun yeniden dirilişidir. İstanbul’umuzu özlediğimiz, beklediğimiz günlere hep birlikte kavuşturacağız."