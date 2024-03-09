Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Yalancı başkanı' İBB'nin resmi sitesi de yalanlıyor

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum, mevcut İBB yönetimine yönelik "Ben belediye başkanı olsam benim vatandaşım metrobüs durağında öyle bir çile çekse o koltukta 1 dakika oturmam. İstanbulluların bu çilesini görünce bile bunların hiç yüzü kızarmıyor" dedi. Kurum, eleştirilerini sürdürerek "İstanbul’a yabancı ve yalancı başkan; Kadir Ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor. Halbuki İBB’nin resmi internet sitesi onu çok güzel yalanlıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

'VAAT ETTİKLERİNİ ANCAK 100 YILDA YAPARLAR'

Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Tarihin en büyük kentsel dönüşümünü olan Türkiye’nin 60 bin konutluk akıllı şehrini Esenlerimize kazandırdık. Onlar 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler ama 5 bini bile dönüştüremediler. Bu kafayla, giderlerse vaat ettiklerini ancak 100 yılda yaparlar.

DEPREM PLANI TEPKİSİ

Bu da yetmezmiş gibi milletin aklıyla alay ettiler. Aynı deprem planını 3 kez yayınladılar. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama değer verdikleri kadar İstanbullu kardeşlerimize değer vermediler. Ne yaptılar? Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme bütçe ayırmadılar. Yine tembel başkan bizim 650 bin konut vaadimizi de yapılmaması gereken bir proje olarak görüyor. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Biz sizi CHP’nin beceriksizliğine, liyakatsizliğine, insafına terk etmeyeceğiz” dedi.

İMAMOĞLU'NA 'ULAŞIM' ELEŞTİRİSİ

"Bu şehrin bir diğer önemli sorunun da trafik ulaşım problemi olduğunu biliyoruz” diyen Kurum mevcut İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

İstanbul’da araç trafiğini çözemedikleri gibi bu millete yaya trafiğini reva gördüler. Ben belediye başkanı olsam benim vatandaşım metrobüs durağında öyle bir çile çekse o koltukta 1 dakika oturmam. İstanbulluların bu çilesini görünce bile bunların hiç yüzü kızarmıyor. Utanmadıkları gibi bir de yalan söylüyorlar.

'KENDİ İNTERNET SİTESİ ONU YALANLIYOR'

İstanbul’a yabancı ve yalancı başkan; Kadir Ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diyor. Halbuki İBB’nin resmi internet sitesi onu çok güzel yalanlıyor.

Oradaki verilere göre; sıfırdan başlayıp yaptım dediği Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Sıfırdan başlayıp yaptım dediği Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Temelini attım dediği Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Üstelik 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine CHP grubunun ‘hayır’ oyu verdiği ortaya çıktı. O gün bu yalancı başkan Beylikdüzü Belediye Başkanı’ydı. O da hayır oyu verenlerden.