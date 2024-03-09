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Haberler > Politika > Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı! 'Biraz da Karadeniz havası' notuyla paylaştı

Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel seçim şarkısı! 'Biraz da Karadeniz havası' notuyla paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yerel Seçimler, Murat Kurum, İstanbul, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karadeniz müziği yapan İmera grubu, Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi. Kurum, şarkıyı sosyal medya hesaplarından "Biraz da Karadeniz havası" notuyla paylaştı.

Yerel seçimlere 21 gün kaldı, adaylar vatandaşlarla birebir iletişim kurarak halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Partiler özellikle büyükşehirlere önem verirken, bunların başında ise İstanbul geliyor.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı ilk günden bu yana sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor, ilçeleri tek tek gezerek vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor. Vaatlerini anlatan ve sorunları dinleyen Kurum, taleplere karşılık veriyor.

SİNAN AKÇIL'IN ARDINDAN BİR ŞARKI DA İMERA'DAN

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum için yeni seçim şarkısı hazırlamıştı. "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" diyen Akçıl,  "Aşkımız Eser Olur" adlı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kurum için özel olarak bestelenen şarkılara bir yenisi daha eklendi. Karadeniz müziği ve etnik müzik yapan İmera grubu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Kurum, şarkıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kurum, kendisi adına özel olarak bestelenen şarkıyı duyururken "Biraz da Karadeniz havası.. Teşekkürler Grup İmera" ifadelerini kullandı.

Şarkı sözlerinde Murat Kurum’un seçim vaatlerine vurgu yapılırken, klipte Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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