Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, ‘’Ülkü Ocakları Buluşması’’ programında konuştu. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kurum, İmamoğlu'na yüklenerek "Metro ve metrobüs duraklarındaki durumu her gün görüyoruz. Korku filmi gibi. Bırakın kendisini 5 yıl daha görevde görmeyi, şu an istifa etmesi bekliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Pendik'teki "Ülkü Ocakları Buluşması" programının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kurum daha sonra gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara karşılık verdi.

"İLGİSİZ BİR BELEDİYE BAŞKANI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Kurum, kentteki ulaşımın oldukça kötü yöneltildiğini belirterek şunları söyledi: "Biz ilgisiz başkan dediğimiz zaman zoruna gidiyor ama ilgisiz olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Maalesef yapılan işlerin, yapılan metro hatlarının ne zaman başladığını dahi bilmeyen maalesef çok rahat bir şekilde de yalan söyleyip ben attım diyebilecek kadar ileriye gidebilen bir belediye başkanı ve yarı zamanlı belediyeye uğrayıp İstanbul ile ilgilenmeyen ilgisiz bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Bırakın metroların temellerini atmayı, söz konusu 3 hat ile alakalı 2017 yılında kendisinin de Beylikdüzü’nde belediye başkanı olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi grubu buraya verilecek krediye itiraz etmiştir. Bırakın temelini atmayı yapılan işe her zaman olduğu gibi yine engel olmak, takoz olmak için aynı anlayış 2017 yılında Meclis’te itiraz etmişken hiç utanmadan, sıkılmadan çok rahat bir şekilde yalan ile ben attım diyebilecek kadar maalesef emek hırsızlığı.

"İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bu sürede çalışan insanların emeğini yok sayacak kadar pervasızca hareket ediyorlar. Zaten bunu biz 5 yıldır görüyoruz. 5 yıldır İstanbul’da en çok metroyu ben yaptım deyip 8 kilometre metro yaptığını, ben 115 bin konut sözü verdim deyip 5 bin konut bitirebildiğini zaten görüyoruz. Milletimiz de net bir şekilde bunu gördü. Maske düştü. Sürekli aynı gündem, sürekli algı, sürekli bahane. Farklı gündemleri İstanbul’a taşıma çabasını biz 5 yıldır görüyoruz. Ama İstanbullu artık yoruldu, sıkıldı. Biran önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın kendisini yeni dönemde 5 yıl İstanbul’da görmeyi, şuan görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi?

"HEP AYNI YALAN HEP AYNI SÖYLEM"

Hem iş yapmayacaksın hem yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın, hem oradaki alın terini yok sayacaksın. 2017 yılında rahmetli Kadir abinin attığı temeli görmezden geleceksin. Üstüne üstün orada Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi size Cumhuriyet Halk Partisi olarak o meclis grubunda krediye itiraz edip ret oyu vereceksin. Sonra da kalkıp ‘ben bu metro hatlarını yaptım’ diyeceksin. Hep aynı yalan hep aynı söylem."

"SOKAK HAYVANLARINI ENDİŞE OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul’da nasıl bir güvenlik açığı olduğu sorusuna Kurum, “İstanbul’da şöyle bir sıkıntı var. Metrobüse bindiğinizde, otobüse bindiğinizde evinize gidemiyorsunuz. Buna ilişkin bir hizmet yok. Bugün kadınlarımız gece geç saatte okulundan işinden ayrıldığı zaman endişe içinde o metrobüse biniyorlar. Çünkü hatlar kaldırıldı. Otobüsler kaldırıldı. Metrobüsler yanıyor. Oradaki çile yaşanamaz bir hale getirdi İstanbul’u. Dolayısıyla bu endişe ve korkuyu gidereceğiz. Sokaklardaki sahipsiz hayvanlar ile ilgili her işte olduğu gibi yine herhangi bir tedbir yok. Yine bizim yaptığımız hayvan barınağından başka bir iş yok. CHP’yi dizayn etmeye geldi mi kaynakta var para da var. Biz buna ilişkin sokak hayvanlarını bu şehirde korku ve endişe olmaktan çıkaracağız. İstanbul’un sokaklarını güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Ulaşımda yapacağımız yatırımlarla birlikte kadınlarımız, ev hanımlarımız, yavrularımız evine huzurla güvenle ulaşacak.

Çocuklarımız parkta oynarken mahalle içindeki parklarımızla birlikte ailelerimiz çocuklarına güvenle bakacaklar. Şu anki yönetimin anlayışında aslında depremle ilgili bakış açısını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Reklam bütçesi deprem bütçesinin iki katı olan bir anlayıştan bahsediyoruz. Burada ailelerimiz deprem korkusunu yaşamıyorlar mı? İstanbul’un deprem korkusunu, ulaşım çilesini, sokak hayvanlarıyla ilgili problemi bitirerek taksiyle ilgili sorunları aşarak çocuklarımıza gelecekle ilgili beklentilerini karşılayarak İstanbul’daki korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul’a yeniden huzuru ve mutluluğu getireceğiz” dedi.

KENT LOKANTASI TEPKİSİ...

"Kent lokantalarıyla ilgili planlama yapılacak mı?" sorusunu da cevaplandıran Kurum, “Kent lokantası bir proje olarak İstanbul’a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. 2 gecede İstanbul’un 39 ilçesine lokanta sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi marifetmiş gibi anlatıp yarım çay bardağı su verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık. Biz İstanbul’un her yerinde sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur ile yeniden kazandıracağız” ifadelerini kullandı.