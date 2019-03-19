Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Günlük hayatın getirdiği gerginlikler, vücudun herhangi bir yerinde ağrı ile kendini belli ediyor. Fiziksel bir sebebe dayanmayan ağrıların giderilmesinde “kuru iğne tedavisi” yüzde 90’a yaklaşan başarı sağlıyor. Kuru iğne tedavisi ile baş ağrısından, bel, sırt ve boyun ağrısına, kas spazmlarına, diz ve kalça ağrılarına kadar hayatı zindan eden bir çok ağrının tedavi edilebildiğini söyleyen Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ayla Akbal “Ameliyatsız ve ilaçsız bir tedavi yöntemi olduğu için 12 yaşından büyük herkese ve hatta hamilelere de güvenle uygulanabilir” dedi.

Tedavinin ağrıya sebep olan kasların üzerine uygulanan iğnelerle gerçekleştirildiğini anlatan Doç. Dr. Akbal, “Ağrı duygusu kasların kasılması, düğümlenmesi ve kısalması sonucu oluşur. Kuru iğnelemede tetik veya düğüm noktaları üzerine yapılan uygulama çok yaygındır. Hedeflenen kas üzerinde parmak ucuyla bastırarak tespit edilen ağrılı düğüm noktaları işaretlenir. Kuru iğne ile tahmini 1- 3 cm kas içine girilir. Bu noktalara batırılan iğne ile ağrılı noktaların çözülmesi ve kasın normal gerginliğine dönmesi sağlanır. Bu yöntem aynı zamanda kas kısalmasına ve beslenmesinin bozulmasına bağlı ortaya çıkan tendinitlerde, kısalmış kas sendromlarında, fibromiyalji gibi hastalıklarda da kullanılır” dedi.

BERABERİNDE EGZERSİZ DE YAPILMALI

Kuru İğne Tedavisinde tedavinin süresi, yani seans sayısının, problemin bulunduğu bölgenin genişliğine, problemin ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka rahatsızlıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterdiğini belirten Doç. Dr. Akbal, “Bazen tek bir seans yeterlidir. En sık 3-5 seans olarak planlanır. Nadir durumlarda 8-10 seansı bulabilir. Tedavi genellikle haftada 1 gün olacak şekilde planlamaktadır. Başarı oranı yüzde 92-95 arasındadır. Hastaya kuru iğneleme tedavisi ile birlikte mutlaka egzersiz tedavisi de verilmedir. Böylece hem daha etkili hem de uzun süreli bir sonuç elde edilmiş olur. Cevapsız veya dirençli durumlarda, genellikle altta yatan başka bir durum söz konusudur. Böyle hallerde altta yatan problem de tespit edilip tedavi edilmelidir” dedi.

AKUPUNKTUR GİBİ AMA DEĞİL

Tedavide steril tek kullanımlık ambalajında saklanan çelik akupunktur iğneleri kullanıldığını belirten Doç. Dr. Ayla Akbal, buna rağmen kuru iğne tedavisinin akupunkturdan farklı olduğunu belirterek, “Kuru iğne tedavisinde iğne spazm olan ve olması ihtimali olan kaslara yapılır ve hemen çıkarılır. Etkisini hemen gösterir. Akupunkturda ise iğnelerin batırıldığı noktalar, hastanın ihtiyacına göre belirlenir. Bunlar ağrı noktalarına ek olarak veya bu noktalardan bağımsız bir şekilde ana ağrı kesici, hormonal dengeyi sağlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici, kan dolaşımını ve sinir iletimini düzenleyici, psikolojik olarak rahatlatıcı noktalar olabilir. İğneler belirli bir süre çıkarılmaz” diye açıkladı.