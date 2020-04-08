Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Araştırma ve Geliştirme Tıp Derneği Kurucu Başkanı olan Nazar, şunları söyledi:

∂ Bol bol soğan, sarımsak, turp ve nane yiyin.

∂ Ateşiniz olduğunda kelle paça gibi ağrı çorbalar içmeyin. Kızartılmış ve kavrulmuş besinleri yemeyin. Bunların yerine hafif çorbalar, terletici sıvılar, sıcak ve sindirimi kolay şeyler tüketin.

∂ Kafur, nane ile yapılmış olan krem veya sıvıları kullanın.

∂ Nane ve kekik kristalleri ile yapılmış olan kremleri burun kenarına çok az olacak şekilde sürün.

∂ Elektrik süpürgesinde havayı dışarı veren yere sirkeli, kafurlu veya viksli peçete koyun.

∂ Yerleri, güneş doğmadan sirkeli ve tuzlu su ile paspaslayın.

∂ Sabah akşam iki defa tütsü ile evin havasını değiştirin.

∂ Ağır durumdaki hastaya müdahale etmeyin. Sadece immün sisteminin kendisini korumasına destek olun.

∂ Turunçgillerin kabuklarının buharı nefes yollarını açar.

∂ Kebabiye, akırkarha, karanfil, üzerlik tohumunun buharları faydalıdır, bulaşıcı her çeşit hastalıklardan korur.

KİMDİR?

1950 yılında Doğu Türkistan'ın Aksaray kasabasında doğan Prof. Dr. Muhammet Ömer Nazar, uluslararası camiada kendisini kanıtlamış biri. Birçok kitabı bulunan Nazar, 2016’da Japonya'da Geleneksel Uygur Tıbbı Merkezinin kurulmasına öncülük etti. Profesör, ülkemizde de çok sayıda başarıya imza attı.

