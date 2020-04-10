Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye, koronavirüs aşısı ve enfeksiyonu tedavi edecek ilaç çalışmalarına odaklandı. Aşı çalışması için laboratuvara giren Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın “23 Nisan için sözleştik” şeklindeki Tweet’i heyecana sebep oldu. 7 gün 16 saat kaldığı laboratuvardan çıkar çıkmaz konuştuğumuz Prof. Dr. Ovalı, paylaşımının yanlış değerlendirildiğini belirterek “İlacı henüz bulmadık. Koronavirüs tedavisi için 3 büyük proje yürütüyoruz. Aşı, plazma tedavisi ve kök hücre tedavisi. 23 Nisan, projelerimizde geldiğimiz noktaları açıklayacağız” dedi. Aşıyı bulmak için yedi gün boyunca laboratuvarda tek başına çalışan Prof. Dr. Ovalı “Ortamın güvenli olduğunu test ettim. Ekibim bir şey olursa müdahale etmek için dışarıda bekledi. Ben çıktım onlar girdi. Artık daha hızlı çalışabileceğiz” dedi. Prof. Dr. Ovalı “Covid-19 virüsü tahminimizden daha saldırgan çıktı. 72 saatte yapmasını beklediğimiz şeyleri, 24 saatte yapıyor” ifadelerini kullandı. İmmün plazma tedavisi için hastalığı geçirenlerin kanlarının beklendiğini belirten Ovalı “Biz 8 hastanın plazmasını karıştırarak konsantre, diğer bütün virüslerden arındırılmış, güvenli bir yarı mamul ürün elde edeceğiz. Kök hücre tedavisinin sonuçlarını 23 Nisan’da açıklayacağız” dedi.