Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için sigara içilen bir ortamda asılı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesinin de duman olduğuna işaret eden Prof. Dr. Tekin, “Vatandaşların maskelerini sigara içmek için çıkarmaları, koronavirüsün 2 kat daha hızlı yaydığını ortaya çıkardı. Sigara içenlerde üfleme daha fazla olduğu için dumanı çok ileriye üfleyebiliyorlar. Böyle durumlarda sosyal mesafeyi 2 metre daha fazla tutmamız sağlıklı olacak. Tütün ürünlerinin tüketildiği ortamlarda sosyal mesafenin en az 4 metreye çıkarılması gerekir. Sigara dumanı yüzünden pasif içiciler de enfeksiyona yakalanabiliyor” dedi. İHA