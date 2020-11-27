Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşı adayı, özel bir izinle acil kullanma onayı aldı. Ardından aşı 80 bin Çinliye uygulandı. Aşının ikinci dozdan sonra koruyucu antikorlar oluşturduğu görüldü. Bunun üzerine Türkiye de inaktif aşının (ölü aşı) Faz-3 çalışmalarına katıldı. İlk olarak Ankara Hacettepe Tık Fakültesi’nde denenen aşı iki bin civarında gönüllüye yapıldı. Şu an 24 merkezde yürütülen çalışmalar kapsamında aşı 12.450 gönüllü vatandaşa da uygulanacak. Bu arada, Türkiye, Sinovac şirketi ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma çerçevesinde aralıkta asgari 10 milyon, ocakta 20 milyon, şubatta ise 10 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz aşı getirilecek. Aşının 11 Aralık’ta yapılması planlanırken uygulama takvimi kademeli olarak belirlenecek.

ÇİN Mİ, ALMAN AŞISI MI?

Ayrıca bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından Almanya’da kurulan BioNTech ile ABD’li ortağı Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının da Faz-3 çalışmalarına geçen ay 10 merkezde başlandı. İlk etapta 550 gönüllüye vurulan aşının ikinci dozu birkaç gün önce yapıldı. Eğer bu firmalarla da anlaşma sağlanırsa aralık ayında bir milyon olmak üzere toplam 25 milyon aşı alınacak. Bu aşı da en geç yeni yılın ilk aylarında uygulanacak. Diğer taraftan kamuoyunda, “Alman aşısı mı, Çin aşısı mı” tartışmaları sürerken şu ana dek dünyada ve Türkiye’de yürütülen çalışmalarda ikisinde de herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Özellikle Alman aşısının yüzde 90 etkili olduğu görüldü. Bu arada dünyadaki diğer aşılar da yakından takip edilirken Rusların Sputnik-V’i önümüzdeki günlerde Türk uzmanlar tarafından laboratuvar ortamında incelenecek. Güven doğurursa klinik çalışmalarına başlanacak.

ÖNCELİK SAĞLIKÇILARIN

Öte yandan Aşı Bilim Kurulu tarafından temin edilecek aşılar, öncelikli olarak yine gönüllü sağlık çalışanlarına yapılacak. Sonraki süreçte ise 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar ile kalabalık yerlerde çalışarak hastalığın bulaşmasında risk oluşturan kişilerde uygulanacak. Yurt dışından getirilen aşıların maliyeti devlet tarafından karşılanacak. Aşılar, Bilim Kurulunun öncelikli olarak belirlediği vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Diğer vatandaşların da aşıya erişiminin önü açılacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından diğer aşıların fiyatına üst bir limit konularak eczanelerde satışı sağlanacak.

Aşıdan umutlu olan uzmanlar, salgının sonlanması için nüfusun yüzde 60’ının virüse karşı bağışıklık kazanması gerektiğini savunuyor. Bu oranın ya hastalığa yakalanma ya da aşılanma yoluyla mümkün olabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, bunun için aşılanmanın önemli olduğunu söylüyor.