Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün bir toplumdan tamamen temizlenmesi için nüfusun yüzde 75’nin yani en az 61 milyon kişinin bağışık olması gerektiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya bağışıklığın ya hastalanarak ya da aşı olarak geliştirilebileceğini belirterek “Hastalanarak gelişen bağışıklık biraz tartışmalı. Tek çözüm aşı gibi görünüyor” dedi. Nüfusun üçte ikisinin bağışıklanmasının aşının virüsü bitirebilmesi için de gerekli olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya “Nüfusun yüzde 75’inin aşı ya da daha önce hastalanarak bağışıklık kazanmış olması, geri kalan yüzde 25’i de koruyor. Çünkü virüs, 100 kişiden 75’inde barınmıyor ve hastalık yapabilecek çoğunluğa ulaşamıyor. Hasta olan kişilerin yüzde 30’un üzerine çıkması durumunda, bu grup aşı yaptıranları da enfekte etmeye başlıyor” dedi.

Covid-19 aşısı ile ilgili 23 adet faz çalışmalarının sonuna gelindiğini, içinde Türkiye’den 4 grubun da bulunduğu 119 aşı çalışması olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sakarya “Bu çalışmalardan 4 tanesi RNA ve 4 tanesi de DNA aşısı olup aşı teknolojisinde ilk kez kullanılan aşılardır. Diğerleri günümüzde kullanılmakta olan ve bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış teknolojiler ile üretilmektedir. Yapılan ilk çalışmalar RNA aşılarına karşı gelişen bağışıklığın daha güçlü olduğunu gösterse de son günlerde yapılan yayınlarda klasik yöntemlerle üretilen aşıların da genom aşılarına yakın bağışıklık sağladığını göstermektedir” dedi.