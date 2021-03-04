Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebelik döneminde az su tüketiminin düşüğe sebebiyet verebileceğini söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Bahar Çelen, “Annenin ve bebeğin sağlığı için gebelikte çok yemek değil, yediklerini seçmek önemlidir. Protein ağırlıklı beslenmek, bebeğin ve annenin artan ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. Sık sık beslenmek özellikle reflü, mide bulantısı ve yanmasını önleyecektir. Gebelik beslenmesinde üzerinde en sık durduğumuz konu yeterli su tüketimidir. Mevsime göre 2,5 veya 3 litre su tüketilmelidir. İdrar yolu enfeksiyonu ve erken doğumu önlemek için su tüketimine dikkat edilmelidir. Gebelikte vücudun susuz kalması, rahimde kasılmalara ve doğum sancılarına, hatta erken doğuma bile sebebiyet verebilir. Bu yüzden hamileler için bol sıvı tüketilmesi hayati önem taşıyor. Ancak sık idrara çıkararak sıvı kaybına sebep olan çay ve kahveden uzak durulmalı” diye konuştu.