Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir haftalık vaka oranlarındaki illere göre dağılım durumunu açıkladı. Buna göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İL KÜTAHYA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilerde 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Adıyaman ve Edirne oldu.

22 Haziran 2021 koronavirüs tablosu Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 238 Covid-19 testi yapılırken, 6 bin 143 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 57 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.