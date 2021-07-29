Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede galip çıkabilmek için aşı uygulama süreçlerinin hassasiyetle gerçekleşmesi gerekiyor. Virüsle yalnızca toplumsal bağışıklık neticesinde baş edilebileceği gerçeği, aşıyı bu noktada olmazsa olmaz bir gereklilik haline getiriyor.Bu kapsamda, ülke genelinde yeni tip koronavirüse karşı yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu aştığı bildirildi.

BİRİNCİ DOZ AŞI 40 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

Pfizer/BioNTech: 3. doz aşı Delta'ya karşı 11 kat daha korucuyu ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, 3. doz aşının Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı daha güçlü koruma sağladığını açıkladı.

Dünyada aşılananların sayısı 3 milyar 970 milyonu aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne dek 3 milyar 970 milyon dozdan fazla aşı uygulandığı açıklandı. Türkiye'nin 69 milyon 516 bin 195 doz ile 9. sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.