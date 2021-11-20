Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı rapora göre, Mart 2020-Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastane gerçekleşen yaklaşık 1,2 milyon doğumda, enfekte olmamış kadınlarda 155’te 1 olarak gerçekleşen ölüm doğum oranının Covid-19 geçiren hamilelerde 80’de 1’e yükseldiği tespit edildi.

Covid-19’a yakalananlar arasında kronik tansiyon ve başka komplikasyonlar yaşayan, hastaneye ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölü doğum oranı arttı.

SONUÇLAR AŞININ ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

CDC yetkilisi Carla DeSisto, sonuçların hamilelik sırasında Covid-19 karşıtı tedbirlerin ve özellikle aşı olmanın önemini ortaya koyduğunu dile getirdi. ABD’de aşı istatistiklerinde gebelik bilgilerine yer verilmemekle birlikte, raporda geçen yaz Delta varyantının neden olduğu Covid-19 dalgası sırasında gebelerin yalnızca yüzde 30’unun aşı olduğu bilgisi yer aldı.



Covid-19’lu hamile ölümlerinin nedeni bebeğin cinsiyeti olabilir! Dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi ortaya çıktığından beri bilim adamları tarafından çeşitli çalışmalar yapıldı. Özellikle hastalığın kadın ve erkekleri farklı düzeylerde etkilediğini gösteren çalışmalarda bulundular. ABD’de Harvard Üniversitesi ve Massachusets General Hospital tarafından yapılan son çalışmaya göre doğmamış bebeğin cinsiyeti de hamile annelerin koronavirüse karşı bağışıklık tepkisini önemli ölçüde etkiliyor. Erkek bebeklerin, kız bebeklere göre daha az antikor ürettiğini ve sitokin sorununa neden olan proteinlerde artış sağladığını söyleyen araştırmacılar, hamilelerin ağır hastalığa yakalanması ve ölümünde yatan nedeninin bu durum olabileceğine dikkat çekti.



Aşı yaptırmayan 8 aylık hamile kadın, doğumdan sonra Covid-19’dan öldü İngiltere'de aşı yaptırmayan 8 aylık hamile kadın, doğumdan sonra Covid-19’dan hayatını kaybetti. Çocuğunu hiç kucağına alamayan kadının yakınları herkesi aşı olmaya çağırdı.