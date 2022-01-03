Türkiye Gazetesi

The Guardian’da yer alan habere göre, son yapılan araştırma sonuçları Omicron’un akciğerlere Delta ve daha önceki varyantlar kadar zarar vermediğini ispatladı.

HÜCRELERİ ETKİLEME BECERİSİ DEĞİŞMİŞ OLABİLİR



University College London’daki viroloji profesörü Deenan Pillay, “Omicron’u önceki tüm varyantlardan farklı kılan tüm mutasyonların sonucunda, farklı tür hücreleri etkileme becerisi değişmiş olabilir. Omicron, üst solunum yollarını, yani boğazdaki hücreleri daha fazla enfekte edebiliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla boğazdaki hücrelerde daha kolay çoğalıyor. Bunlar aslında ön sonuçlar ama araştırmalar aynı yöne işaret ediyor” dedi

DAHA AZ TEHLİKELİ AMA DAHA BULAŞICI



Öte yandan uzmanlar, Omicron’un boğazda çoğalmasının bulaşıcılığı artırdığına dikkat çekti. Akciğer dokularını enfekte etme becerisi olan bir virüsün ise potansiyel olarak daha tehlikeli ama daha az bulaşıcı olduğu belirtildi.

Kuru öksürük, yüksek ateş, gece terlemesi ve aşırı halsizlik Omicron’da en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor.

BÜNYEDEN DAHA HIZLI ATILIYOR

Son yapılan araştırmalardan biri, Liverpool Üniversitesi Moleküler Viroloji Araştırma Grubu tarafından fareler üzerinde gerçekleştirildi. Buna göre, Omicron virüsü taşıyan farelerde Covid-19 hastalığı daha hafif seyretti. Omicron ile enfekte olan farelerde virüs yükünün daha az olduğu, zatürreyi de daha hafif şiddette geçirdikleri görüldü.

Araştırma ekibinden Prof. James Stewart, bunun yapbozun bir parçası olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Hayvan modeli, hastalığın Delta’ya ve orijinal Wuhan virüsüne kıyasla daha hafif olduğunu gösteriyor. Bünyeden daha hızlı atılıyor. Hayvanlar daha hızlı iyileşti; bu da, elde edilen klinik verilerle uyuşuyor” dedi.

DİĞER ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI

Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nde de benzer sonuçlar ortaya kondu. Hamsterler üzerinde yapılan araştırmada Omicron’un diğer varyantlara kıyasla akciğerlerde daha düşük viral yüke yol açtığı açıklandı.

Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, aşılı kişilerin kan örnekleri incelendi. Buna göre Omicron’un akciğer hücrelerine daha az girebileceği tespit edildi.

Hong Kong Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmada ise Omicron’un Delta varyantına kıyasla daha hızlı çoğaldığı ancak dokularda yayılma hızının daha yavaş olduğu saptandı.

Uzmanlar uyardı: Omicron hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten ABD’li bilim insanı Dr. JonathanReiner, omicron varyantı hakkında bilgi verdi. Reiner, virüsün çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu söyledi ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Bakan Koca 5 maddede anlattı: Omicrona karşı ne yapmalı? Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantına karşı neler yapılması gerektiğini 5 maddede sıraladı. Bakan Koca, omicron kaynaklı vaka sayısının en çok İstanbul'da arttığını belirterek, daha önce ülke genelinde görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da olduğunu, son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı gerçekleştiğini duyurdu.