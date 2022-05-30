Türkiye Gazetesi

Karpuz seçerken hepimiz dışına vurarak çıkardığı tok sese bakıyoruz, alt kısmındaki sapın kuru olmasına dikkat ediyoruz. Şeker gibi karpuz almak için bu püf noktalarına dikkat ediyoruz ancak karpuzun nasıl çıktığını asıl eve gelip kesince anlıyoruz.

KARPUZUN HIZLI BÜYÜMESİNİ SAĞLAYAN KİMYASAL MADDE TEHDİDİ

Her yaz mevsiminin başında ‘karpuza şırınga ile şeker enjekte ediliyor’ haberleri çıkıyor, bu haberlere hepimiz aşinayız ama son yıllarda uzmanlar karpuzun içinde bulunan ‘forchlorfenuron’ adlı maddeye karşı da uyarı yapıyor. Bu madde hasadın hızlı büyümesi için kullanılıyor ve karpuzun daha parlak görünmesini sağlıyor. Öte yandan ‘forchloefenuron’ maddesi meyve boyutunu %20 artıran sitokin denilen bir çeşit kimyasal hormon olarak biliniyor, ‘bitki büyüme düzenleyicisi’ olarak isimlendiriliyor.

KANSERE SEBEP OLUYOR

Yapılan araştırmalar ise karpuzun içindeki çatlakların büyümeyi artıran ‘forchlorfenuron’ hormon maddesi sonucu oluştuğunu ortaya koyuyor. Bu hormon ise insan sağlığı açısından 'zararlı' olarak biliniyor. Bu hormonun zararsız olduğunu savunanlar da var: ABD Gıda Dairesi yetkililerine göre ‘forchlorfenuron’ hormonu insan sağlığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor.

Ancak karpuzun rengini daha canlı gösteren ‘forchlorfenuron’ maddesinin kansere sebep olduğunu savunan uzmanlar da var. Bu hormon maddesi karpuzları hızla olgunlaştırıyor ve kimyasal olduğu için sağlığa da zarar.

KARPUZUN İÇİNDE ÇATLAKLAR VARSA…

Karpuzun içinde ‘forchlorfenuron’ maddesi büyümeyi hızlandırdığından çatlaklara sebep oluyor. Bazı uzmanlar bu maddenin kansere sebep olduğunun önemle altını çiziyor. Yetkililer, yeterince sulu olmayan karpuzlarda da ‘forchlorfenuron’ hormonu bulunma ihtimalinin de yüksek olduğunu söylüyor.

CANLI VE PARLAKSA ANCAK TADI YOKSA DİKKAT!

Üstelik söz konusu hormon yalnızca karpuzda değil başka meyvelerde de karşımıza çıkabiliyor. ‘Forchlorfenuron’ hormonu üzüm ve kiviye de enjekte edilebiliyor. Uzmanlar “Aldığınız meyveler dışardan canlı ve parlak ise ancak kestiğinizde tadı yoksa bu forchlorfenuron hormonuna işaret ediyor olabilir” diyerek tüketicileri uyarıyor. Çünkü meyvelerin hızla büyürken lezzeti azalıyor.

Karpuz peynir ikilisine dikkat! Yaz aylarının ideal ikilisi karpuz ve peynir aşırı tüketildiğinde sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor.

Karpuzun kabuğu bile şifa deposu Taze meyve ve sebzeler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve mineralin temel kaynakları arasında yer alır.