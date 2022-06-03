Türkiye Gazetesi

Dünyanın tedirginlikle takip ettiği maymun çiçeği virüsü vakaları yayılmaya devam ediyor. Yakın zamanda Afrika’dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsüne son olarak Letonya’da rastlandı.

HASTALIĞI YURT DIŞINDAN KAPMIŞ

Letonya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede 1 kişide maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Merkez, hastanın 50 yaşında olduğunu ve yurtdışına gittiği sırada enfekte olduğunu belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN İLK ÖLÜM

Geçtiğimiz Pazartesi günü Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti. Hayatını kaybeden kişinin gözlem altında tutulan 40 yaşındaki bir hasta olduğu duyuruldu.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen maymun çiçeği vakalarından birinin, 4 Mayıs'ta Nijerya'dan dönen bir vatandaşta görülmesinin ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkanı Dr. Ifedayo Adetifa, İngiliz vatandaşının Nijerya'da hastalığa yakalandığını gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını ve ülkenin bir maymun çiçeği salgınına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Maymun çiçeği virüsü için yeni önlem: İlk yasak geldi Koronavirüsten sonra dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı giderek artarken ilk yasak haberi Nijerya’dan geldi. Birçok hayvan pazarının bulunduğu ülkede önlem olarak vahşi hayvan eti satışı yasaklandı.

Maymun çiçeği virüsü yeni bir salgına dönüşür mü? DSÖ’den beklenen açıklama Koronavirüsten sonra dünya maymun çiçeği virüsü alarmında. Vakalar hızla yayılırken “Maymun çiçeği virüsü pandemiye neden olur mu?” sorusu en çok merak edilenlerin başında geliyor. Konuyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden beklenen açıklama geldi. Örgüt, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede yayılma gösteren maymun çiçeği virüsü ile ilgili rahatlatan bir açıklama yaptı.

DSÖ yetkilisinden korkutan açıklama: Maymun çiçeği virüsü birkaç yıldır sinsice dolaşıyor Halk sağlığı yetkilileri, İngiltere'deki maymun çiçeği vakası artışını doğruladı. Bilim insanları ise şaşırtan bir açıklama yaparak maymun çiçeği virüsünün birkaç yıldır sinsice dolaşıyor olabileceğini söyledi.