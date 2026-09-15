Ağır okul çantası skolyoz yapar mı?

Okul çantalarının skolyoza doğrudan neden olmadığını belirten uzmanlar, ağır ve yanlış taşınan çantaların sırt-omuz ağrısı ile duruş bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte ailelerin en çok merak ettiği konulardan birinin de okul çantalarının çocukların omurga sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji ile Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Abul, ağır çantaların skolyoza doğrudan sebep olmadığını söyledi. “Ağır veya yanlış taşınan çantalar çocuklarda sırt ve omuz ağrılarına, kas yorgunluğuna ve duruş problemlerine sebep olabilir ancak yapısal skolyozun doğrudan sebebi değildir” diyen Doç. Dr. Abul, çantanın her iki omuza eşit yük dağıtacak şekilde taşınmasının ve gereksiz ağırlıkların çantadan çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

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