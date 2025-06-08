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Bakan Memişoğlu merak uyandıran yeni programı duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

'Sağlıklı Yaşlanma' isimli programı hayata geçireceklerini açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programın hedefinin yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve yaşlanırken sağlıklı kalabilmelerini desteklemek olduğunu söyledi. "İlaç ve diğer raporlar konusunda elektronik sistem bizim farkındalığımız oluyor." diyen Memişoğlu, "Daha raporu bitmeden gidip raporunu verir hale getirdik sistemimizi." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Yaşlanma" programını hayata geçireceklerini duyurdu.

Toplumun yaşlı bireylere verdiği öneme işaret eden Bakan Memişoğlu, başlatacakları yeni programla yaşlılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve onların sağlıklarını korumayı hedeflediklerini anlattı.

"Sağlık Bakanlığı olarak yaşlandıkça insanların sağlıklı kalmasının yolunu, nasıl sağlıklı yaşayacağını, sağlıklı yaşlanmayı öğreteceğimiz bir program başlatıyoruz. Böylece yaşlılarımız da bu konuda hem yaşlanıp hem nasıl sağlıklı kalacaklarının eğitimini alacaklar." diyen Memişoğlu, özellikle 80 yaş üzerindeki bireyler ile yatağa bağımlı hastalar için uzun süredir uygulanan evde sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek sürdürüldüğünü vurguladı.

"Evden çıkmakta zorlanan veya hastaneye gitmesi risk taşıyan vatandaşlarımızı yormuyoruz. İlaç ve sağlık raporlarını biz evlerine götürüyoruz." diye konuşan Bakan Memişoğlu, hastaların takiplerinin etkin bir şekilde yapıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

"İlaç ve diğer raporlar konusunda elektronik sistem bizim farkındalığımız oluyor. Daha raporu bitmeden gidip raporunu verir hale getirdik sistemimizi. Böylece yaşlılarımızın da bu hastanelerde randevu olsun başka bir şey olsun uğraşmasını engellemiş olduk. Çünkü çok zor esasında belirli yaştan sonra hele bakıma muhtaç hale geliyorsanız çok zor bir yaşam süreci oluyor.

Yakınları için de yatalak hastalarımız için de durum aynı şekilde. Onlara da yardım etmek amacıyla bunları yapıyoruz. Sadece yaşlı bireyler ve yatağa bağımlı hastalara değil esasında yakınına da destek vermemiz gerekiyor çünkü sonuçta ona bakıyor, onunla zaman geçiriyor, ona destek olarak da sağlık hizmetlerini yerinde vermek için çalışma yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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