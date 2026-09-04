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Sağlık

Karından sırta vuran ağrıya dikkat! Basit mide rahatsızlığı sanılıyor ama...

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Karından sırta vuran ağrıya dikkat! Basit mide rahatsızlığı sanılıyor ama...
Fotoğraf Başlığı Karından sırta vuran ağrıya dikkat! Basit mide rahatsızlığı sanılıyor ama...

Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler zaman zaman basit mide rahatsızlıklarıyla karıştırılabiliyor. Uzmanlar, özellikle karından başlayarak kuşak şeklinde sırta yayılan şiddetli ağrının pankreatit belirtisi olabileceğine dikkat çekerken, tekrarlayan atakların pankreasta kalıcı hasara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Karından başlayıp sırta doğru kuşak gibi yayılan şiddetli ağrı, bulantı ve kusma ile birlikte ortaya çıktığında basit bir mide rahatsızlığı olarak değerlendirilmemeli. Pankreasın iltihaplanmasıyla ortaya çıkan pankreatit, ani gelişebildiği gibi tekrarlayan ataklarla zaman içerisinde kronik hale de gelebiliyor.

Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, özellikle sırta vuran şiddetli karın ağrısı ve eşlik eden bulantı, kusma, ateş veya sarılık gibi belirtilerin pankreatit açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

SIRTA DOĞRU VURAN AĞRI VARSA…

Pankreatitin en sık belirtisinin karın ağrısı olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Bu karın ağrısı özellikle kemer tarzında, kuşak tarzında sırta doğru vuran bir ağrı şeklinde olur. Bazen bulantı, kusma, vücutta sararma ve ateşle gelebilir" dedi. Akut pankreatitin daha önce geçirilmiş bir pankreatit atağı olmadan aniden gelişebildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, tekrarlayan pankreatit ataklarının ise zaman içerisinde kronik pankreatite dönüşebildiğini söyledi.

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SAFRA TAŞLARI AKUT PANKREATİTİ TETİKLEYEBİLİYOR

Akut pankreatitin en sık nedeninin safra taşları olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Özellikle 5 milimetreden küçük taşlar safra kesesinden safra kanalına düştüğü zaman akut pankreatite sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı. Kronik pankreatitte ise tekrarlayan atakların pankreas dokusunda incelmeye ve fibrotik değişikliklere neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, hastalığın nedenine yönelik tedavinin önem taşıdığını aktardı.

TEDAVİ NEDENE GÖRE PLANLANIYOR

Pankreatit tedavisinde öncelikle ağrı kontrolünün sağlandığını belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Akut ve kronik pankreatitlerin en önemli tedavilerinden biri ağrı kontrolüdür. Enfeksiyon gelişmişse antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Safra kanalına taş düşmüşse bu taşın ERCP ile alınması, kandaki yağların yükselmesine bağlıysa buna yönelik tedaviler yapılır" dedi. Kronik pankreatitte pankreas kanalında taş, darlık veya genişlemeler bulunabildiğini ifade eden Prof. Dr. Bilgiç, gerekli hastalarda pankreas kanalındaki taşların çıkarılması, stent uygulanması ve darlıkların giderilmesine yönelik işlemlerin yapılabildiğini söyledi.

YAĞLI BESİNLERDEN UZAK DURUN

Pankreatit geçiren kişilerin yaşam tarzına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, "Pankreatit gelişen bir kişinin alkolü hayatından çıkarması gerekiyor. Çok yağlı yemeklerden uzak durması lazım" dedi. Obezitenin ve pankreas yağlanmasının da pankreas sağlığı açısından önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Bilgiç, beslenme ve kilo kontrolünün ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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