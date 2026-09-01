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Sağlık

Kulak memesindeki çizgi, kalp krizi belirtisi mi? Sosyal medyadaki iddialar korkuttu

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Kulak memesindeki çizgi, kalp krizi belirtisi mi? Sosyal medyadaki iddialar korkuttu

Kulak memesindeki küçük bir çizgi, sosyal medyada kalp sağlığıyla ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. “Frank işareti” olarak bilinen bu görünümün kalp kriziyle doğrudan bağlantılı olduğu iddialarına ise uzmanlardan önemli bir uyarı geldi.

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Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi, kalp damar hastalıklarının belirtilerini ve risk faktörlerini yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada dolaşan “Frank işareti” adı verilen kulak memesindeki çapraz çizginin kalp ve damar hastalıklarının bir belirtisi olduğu yolundaki iddialar kafa karıştırdı.

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Cem Yılmaz’ın kulak memesinde de görülen bu çizginin doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirten Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, “Bu çizgi tek başına kalp krizinin bir göstergesi değildir. Damar kireçlenmesinin dolaylı bir belirtisi olabileceği söyleniyor ancak sadece kulak mememize bakarak kalp damar tıkanıklığı riskimizin yüksek olduğunu söylememiz mümkün değil. Kalp krizi riskini ortaya koymak için çok daha net analizler yapıyoruz” diye konuştu.

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Kalp krizinin her zaman önceden belirti vermediğini belirten Doç. Dr. Selçuk, bazı hastaların kriz öncesinde hiçbir şikâyeti olmayabileceğini söyledi. Düzenli konrollerle riskli damarların önceden tespit edilebildiğini aktaran Doç. Dr. Selçuk, “Bazı hastalarımız kendilerini çok iyi takip ediyor, check-up’larını ve düzenli kontrollerini yaptırıyor. Bu kişilerde tıkanma ihtimali olan damarları önceden tespit edip müdahale edebiliyoruz” dedi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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