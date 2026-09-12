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Sağlık

Yaptırırken iki kez düşünün! Yağ bezlerini tıkayıp nem dengesini bozuyor: Enfeksiyona davetiye çıkarıyor

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Yaptırırken iki kez düşünün! Yağ bezlerini tıkayıp nem dengesini bozuyor: Enfeksiyona davetiye çıkarıyor

Güzellik uygulamaları arasında yaygın olan ‘kirpik uzatma işlemlerinin’ göz sağlığını tehdit edebileceği ortaya çıktı. Ukrayna'da yapılan bilimsel bir çalışma, düzenli olarak kirpik perması veya ipek kirpik işlemi yaptıran kadınların yüzde 96'sının kirpik diplerinde mikroskobik Demodex akarları biriktiğini ve bu durumun ciddi göz sorunlarına yol açabildiğini ortaya koydu.

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Son yıllarda popülerleşen kirpik uzatma uygulamaları, estetik bir görünüm sağlasa da göz çevresinde doğal olarak bulunan mikroskobik canlıların aşırı çoğalmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, işlem sırasında kullanılan yapıştırıcıların ölü deri hücrelerini tutarak Demodex adı verilen akarlar için ideal bir üreme alanı oluşturduğunu belirtiyor. Normal şartlarda zararsız olan bu akarlar sayıca arttığında gözde kaşıntı, kızarıklık, şişlik, tahriş ve hatta bulanık görme gibi problemlere neden oluyor.

Ukrayna Ulusal Pirogov Anıt Tıp Üniversitesi'nden Dr. Tetiana Zhmud liderliğindeki araştırmada, 16-28 yaş aralığındaki 345 kadının alışkanlıkları ve göz sağlıkları mercek altına alındı.

Yaptırırken iki kez düşünün! Yağ bezlerini tıkayıp nem dengesini bozuyor: Enfeksiyona davetiye çıkarıyor
Başlık ResmiYaptırırken iki kez düşünün! Yağ bezlerini tıkayıp nem dengesini bozuyor: Enfeksiyona davetiye çıkarıyor

YAĞ BEZLERİNİ TIKAYIP NEM DENGESİNİ BOZUYOR

Düzenli işlem yaptıran kadınlardan alınan kirpik örneklerinin mikroskopla incelenmesi sonucunda katılanların yüzde 96'sında bu akarlara rastlandı. Ayrıca en az 10 kez kirpik uzatma işlemi yaptıran kadınların yüzde 85'inde göz kapağı yağ bezlerinin tıkandığı ve gözün nem dengesinin bozulduğu görüldü. Uygulanan yapıştırıcı maddenin akarların çoğalmasını kolaylaştırarak teşhis koymayı zorlaştırdığı anlaşıldı.

Kaynak: Dailymail
Başlık ResmiKaynak: Dailymail

GÖZ ENFEKSİYONLARINA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Uzmanlar, kontrolden çıkan akar popülasyonunun ciddi göz enfeksiyonlarına sebep olabileceği konusunda uyardı. Dr. Zhmud, kirpik uzatma yaptıran kişilerin göz kapaklarını günde iki kez özel temizleyiciler ve kirpik fırçasıyla nazikçe temizlemeleri gerektiğini vurguladı. Kaşıntı, kızarıklık veya görmede bulanıklık gibi şikayetler belirdiği anda vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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