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Sağlık

Yutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

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Yutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Fotoğraf Başlığı Yutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Alanya’da uzun süredir yutma güçlüğü, yemek yerken takılma hissi ve göğüs ağrısı yaşayan 39 yaşındaki Emrah İlhan’ın yemek borusunda 13 santimetrelik iyi huylu tümör tespit edildi. Hastanede ilk kez uygulanan özel kapalı cerrahi yöntemle tümör başarıyla çıkarılırken, hasta sağlığına kavuştu.

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Alanya'da yaşayan Emrah İlhan, uzun yıllardır devam eden göğüs ağrısı, yemek yerken boğazında takılma hissi ve yutma güçlüğü şikâyetleri nedeniyle, sosyal medyada çıkan haberler üzerine muayene olmak için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin'e başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda hastanın yemek borusunda iyi huylu tümör tespit edildi. Endoskopi ile tanısı netleştirilen hastaya, rızası alınarak kapalı yöntemle ameliyat planlandı.

Yutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Başlık ResmiYutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

13 SANTİMETRELİK KİTLE BAŞARIYLA ÇIKARILDI

Başarılı geçen operasyonun ardından hastanın kontrolünde açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, "Hastamıza çok az sayıda sağlık tesisinde uygulanan ve hastanemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz teknikle, hastanın sağ tarafından yaklaşık 4 santimetrelik bir kesiyle girerek 13 santimetrelik kitleyi başarıyla çıkardık. Ameliyat sonrasında hastamızın yemek borusunu birkaç gün dinlendirdik ve bu süreçte damardan beslenmesini sağladık. Kapalı ameliyatlar, hastaların ameliyat sonrası dönemlerini daha konforlu geçirmeleri, estetik açıdan avantaj sağlamaları ve hastanede yatış süresini azaltmaları açısından önemli avantajlar sunuyor. İlçemizde bu tarz ameliyatlar daha önce yapılmadığı için hastalar genellikle başka merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu durum hasta ve hasta yakınlarını maddi açıdan da zorluyordu. Üniversite hastanemizde bu tür ameliyatları artık başarıyla gerçekleştirebiliyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Başlık ResmiYutma güçlüğü çekiyordu, yemek yiyemiyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı

“TEKRAR YAŞADIĞIMI HİSSETMEYE BAŞLADIM”

Ameliyatın ardından yeniden rahat nefes alabildiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Emrah İlhan ise, "Yemek yemek gibi temel ihtiyaçlarımı yaparken sorun yaşıyordum. Şimdi ise tekrar yaşadığımı hissetmeye başladım. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Hocam ve onun nezdinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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