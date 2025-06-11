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Sadakataşı 35 ülkeye 23 bin hisse kurban ulaştırdı

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Sadakataşı 35 ülkeye 23 bin hisse kurban ulaştırdı
Şirket Haberleri Haberleri

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başta Gazze ve Türkiye olmak üzere 35 ülkede gerçekleştirdi. Dernek kesmiş olduğu 23 bin hisse kurbanı yaklaşık 1 milyon insana ulaştırdı.

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla Gazze ve Türkiye ile birlikte 35 ülke, yüzlerce bölgede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 23 bin hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi.

23 bin hisse kurban kesildi

Dernek kurulduğu tarihten itibaren gerçekleştirdiği kurban organizasyonlarını bu sene de 15 yılın vermiş olduğu profesyonellik ve güvenle organize etti. Dernek ekipleri toplamda 23 bin hisseyi keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sadakataşı 35 ülkeye 23 bin hisse kurban ulaştırdı - 1. Resim

Gazze’ye 5 bin hisse kurban

Sadakataşı, Hindistan ve Mısır’da Gazze için 5 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kurban etleri gerekli süreçlerin ardından Gazze’ye konserve ve dondurulmuş et olarak ulaştırılıp, dernek gönüllüleri tarafından Gazze halkına dağıtılacak.

Yurtiçi kurban çalışmaları

Dernek Türkiye için kendilerine ulaşan 700 hisse vacip kurbanı Kayseri’de kesti. Kesilen kurbanlar dernek gönüllüleri tarafın 16 ilde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Çocukların bayram sevinçlerini de paylaşan dernek ekipleri 2400 çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

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6 bin çocuğa bayramlık kıyafet

Dernek gönüllüleri gittikleri bölgelerde yaşayan çocukların bayram sevinçlerine ortak olmak için 2400’ü Türkiye’de olmak üzere toplamda 6 bin çocuğa bayramlık kıyafetler hediye etti.

Hangi ülkelerde kurban kesildi?

Sadakataşı ‘‘Kurban Kardeşliği Yaşatır’’ çağrısıyla başlattığı kurban organizasyonunu bu yıl Gazze ve Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirdi.

Orta Doğu; Suriye, Filistin (Gazze, Kudüs), Lübnan ve Yemen

Avrupa; Arnavutluk,Macaristan, Bulgaristan, Kosova, Ukrayna / Kırım ve İspanya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Tanzanya, Somali, Mali, Kenya, Nijer, Togo, Malavi, Sudan, Benin ve Uganda

Asya; Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, Myanmar, Bangladeş, Pakistan, Tayland / Patani, Vietnam, Kıbrıs, Afganistan ve Kırgızistan

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