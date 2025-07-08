‘Sanayi devleri’ kampüse girecek, teknolojik dönüşümü tetikleyecek

Ekonominin lokomotifi şirketleri bünyesinde bulunduran İstanbul Sanayi Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi, teknolojik dönüşüm ve inovasyon için tarihi bir imza attı. İş dünyası ve üniversite işbirliği alanında Türkiye’deki en kapsamlı protokollerinden birini hayata geçiren İSO ve YTÜ, ülkenin ekonomik kalkınması için birlikte çalışacak. Protokol kapsamında sanayi kuruluşları inovasyon kapasitelerini artıracak, akademik birikimi sahaya taşıyacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi, (YTÜ) Türkiye’nin sanayi gücünü öğrenciler ve akademisyenlerle buluşturuyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve YTÜ, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı vermek ve teknolojik dönüşümünü harekete geçirmek kritik bir adım attı. İki köklü kuruluşu, Ar-Ge’den nitelikli istihdama, Ür-Ge’den teknoloji transferine iş dünyası ve üniversite işbirliği alanında Türkiye’nin en kapsamlı işbirliği protokolünü imzaladı.

Akademik birikim ile endüstriyel tecrübeyi öğrenciler ve akademisyenler için bir araya getirmeyi hedefleyen işbirliği, Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve teknolojik dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

KOOP Eğitim Modeli, Yıldız Kaşifleri gibi yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan Yıldız Teknik Üniversitesi ile üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına büyük katkılar veren İstanbul Sanayi Odası yöneticileri, Davutpaşa Kampüsü’ndeki tarihi Otağ-ı Hümayun binasında işbirliği protokolü için bir araya geldi.



İmza törenine YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri, YTÜ Eğitim Öğretim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, YTÜ Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Gemici ile iki kurumun üst düzey yöneticileri katıldı. Protokol, Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve İnovasyon ve Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme olmak üzere üç ana başlık altında somut hedefler ortaya koyuyor.

“ÖĞRENCİLERE SANAYİCİLERİN KAPILARINI AÇIYORUZ”

Protokol töreninde konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, “Ülkemizin köklü kuruluşlarından İSO ile imzaladığımız protokolle, geleneksel üniversite-sanayi iş birliklerinden farklı olarak çok katmanlı, performans odaklı ve öğrenci-akademisyen dostu bir yapı kurma sürecini başlattık. Temel amacımız; üniversitemiz ile sanayicilerimiz arasında nitelikli, sürdürülebilir ve etki odaklı bir iş birliği kurmak, ülkemizin Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm kapasitesini artırmaktır. Bu kapsamda İSO Genç Araştırmacı Programı’nı hayata geçirecek, KOOP modelimizle öğrencilerimize sanayinin kapılarını sonuna kadar açacak ve akademisyenlerimizin güncel sorunlara yönelik inovatif çözümler geliştirmesine imkan tanıyacağız” dedi.

GELECEĞİN SANAYİCİLERİ YETİŞECEK

Protokol kapsamında YTÜ öğrencilerinin firmalarda uzun dönemli staj ve saha deneyimi kazanacağının altını çizen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik şöyle konuştu:

“Öğrencilerimiz yeni dönemde İSO Genç Araştırmacı Programı aracılığıyla tez ve proje uygulamaları yapabilecek. Akademisyenlerimiz ise firmaların ihtiyaçlarına yönelik ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinde yer alabilecek. Eğitim ve Öğretim, Ar-Ge ve İnovasyon ve Etkileşim ve İş Birliği Geliştirme olmak üzere üç ana başlıkta yürüteceğimiz sistematik çalışmalarla, hem akademik bilginin ekonomik kalkınmaya katkısını artıracak hem de geleceğin sanayicilerini İSO ile birlikte yetiştireceğiz.”

SANAYİ TECRÜBESİ VE BİLİMSEL BİRİKİM İLE BULUŞUYOR

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise “Sanayi kuruluşlarımız açısından üniversitelerle kurulan güçlü iş birlikleri, küresel rekabette sürdürülebilir avantaj sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca proje bazlı çalışmalarla değil; ortak vizyon, strateji ve anlayışla daha da ileriye taşıma sorumluluğunu taşıyoruz. İmzaladığımız protokol, sanayinin nitelikli bilgiye ve nitelikli personele erişimini kolaylaştırırken, sanayimizin rekabet gücü yüksek, yenilikçi ürünler üretebilecek bir yapıya kavuşturulmasını hedeflemektedir. Bu iş birliğiyle, sanayicilerimize çözüm olabilecek yenilikçi uygulama ve ürünlerin geliştirilmesini sağlayacağız. Ayrıca, girişimcilik alanında yapacağımız iş birlikleri ile geleceğin sanayicilerinin desteklenmesini amaçlıyoruz. İSO’nun sanayi tecrübesi ile YTÜ’nün bilimsel birikimini bir araya getiren bu stratejik ortaklığın, ülkemizin sanayi ekosistemine büyük güç katacağına yürekten inanıyorum” dedi.

YENİ NESİL İŞBİRLİĞİ

YTÜ ve İSO arasındaki iş birliği, alışılagelmiş üniversite-sanayi ortaklıklarının bir adım ötesine geçerek somut çıktılara odaklanan dinamik bir yapı vadediyor. Protokol; İSO Genç Araştırmacı Programı gibi yenilikçi programlarla ortak tez projelerinden girişimcilik programlarına, mentorluk faaliyetlerinden sektörel seminerlere, staj ve istihdam olanaklarına kadar ekosistemin tüm bileşenlerini kapsayarak çok yönlü bir etkileşime zemin hazırlıyor. Ayrıca, sanayide ve üniversitede yeşil yakalı yetkinliklerin artışını desteklemek üzere ortak çalıştay ve sertifika programları düzenlenmesi de öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

SANAYİ DEVLERİ KAMPÜSE GİRECEK

Protokolün ana hedeflerinden biri, ekonomiye yön veren İSO üyesi sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini maksimize etmek. Bu kapsamda İSO üyesi firmalar, YTÜ’nün mühendislik ve bilim alanlarındaki derin akademik uzmanlığından ve yaygınlaştırılması hedeflenen ileri teknoloji laboratuvar, test ve analiz hizmetlerinden doğrudan faydalanabilecek. Ortak projelerle, yüksek teknolojiye dayalı üretim teşvik edilecek ve Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlardaki üretim oranının artırılmasına odaklanılacak.

İŞ DÜNYASINA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI HAVUZU

İş birliği aynı zamanda sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı sorununa kökünden bir çözüm sunuyor. Üniversite bünyesinde, sektörün güncel ihtiyaçlarına göre tasarlanacak özel eğitim programları, sertifika programları ve ortak müfredat çalışmaları yapılacak. Öğrenciler, KOOP Programı gibi mekanizmalarla staj ve proje bazlı çalışma imkanlarıyla henüz mezun olmadan endüstriyel tecrübe kazanırken, sanayiciler de geleceğin yeteneklerini erkenden keşfetme ve bünyelerine katma fırsatı bulacak. Ayrıca, İSO üyesi firmaların temsilcileri, gönüllülük esasıyla üniversitede sektörel eğitim ve seminerler vererek tecrübelerini doğrudan öğrencilere aktarabilecek.

AKADEMİK BİLGİ ÜRETİM SÜRECİNE GİRECEK

Protokolle, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin çatısı altında yürütülen yüzlerce akademik çalışmanın ve patentin sanayiye uygulanmasının önü de açılıyor. Protokol, bilimsel araştırmaların somut projelere ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünlere dönüşmesini sağlayacak etkin mekanizmalar kuracak. Bu sayede hem üniversitenin ürettiği bilgi değere dönüşecek hem de sanayi, güncel bilimsel gelişmelerden anında haberdar olarak kendini sürekli yenileme imkanına kavuşacak. Bu stratejik ortaklık, İSO’nun Türk sanayini dünya ölçeğinde geliştirme vizyonu ile YTÜ’nün topluma ve bilime hizmet misyonunu ortak bir paydada buluşturarak Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir ivme kazandıracak.