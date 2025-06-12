Türk savunma sanayinin parlayan yıldızı CANiK, IDEF’te gücünü gösterecek

CANiK’in de bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma Grup, dünyanın önde gelen savunma sanayi etkinliklerinden olan İstanbul’daki IDEF 2025 Fuarı’nda uluslararası alanda ilgi gören entegre savuma çözümleriyle dikkatleri üzerine çekecek.

CANiK markasıyla bilinen Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 2025), bünyesindeki şirketlerle güçlü bir katılım sağlayarak küresel savunma ekosistemindeki lider konumunu pekiştirecek.

SYS Grup, bu yıl fuarda sadece bir üretici olmaktan çıkarak Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık merkezli entegre savunma çözümleri sunan global bir mühendislik ve teknoloji grubu olduğunu vurgulayacak.

IDEF, savunma sanayinin en prestijli etkinliklerinden biri olarak, dünya genelinden sektör liderlerini, karar vericileri ve yenilikçi teknolojileri bir araya getiriyor. Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek fuar, savunma teknolojilerindeki en son gelişmelerin sergilendiği, uluslararası iş birliklerinin güçlendirildiği ve geleceğin savunma stratejilerinin şekillendiği bir platform olarak öne çıkıyor. SYS Grup, Türkiye’nin en önemli uluslararası markalarından olan bu küresel vitrinde, yenilikçi mühendislik çözümleri ve sahada test edilmiş ürünleriyle dikkat çekmeyi hedefliyor.

SYS Grup, bünyesindeki CANiK, MECANiK, UNIROBOTICS, AEI Systems ve CANiK ACADEMY markalarıyla, savunma sanayinde bütüncül bir ekosistem oluşturuyor. Eskiden yalnızca bir silah tedarikçisi olarak bilinen SYS Grup, yaptığı stratejik yatırımlarla bugün kara, deniz ve hava platformları için sistem üreten, tüm sektör paydaşlarının güvenilir çözüm ortağı konumuna yükseldi. Grup, sahaya hazır, vizyoner ve uluslararası iş birliğine elverişli yapısıyla, global savunma endüstrisinde fark oluşturuyor, kullanıcı ihtiyaçları için güvenilir çözümler sunuyor.

Grup şirketleri fuarda, “Ateşli Silahlardan Robotik Savunma Çözümlerine: Tek Grup, Tek Vizyon” mottosuyla tabancadan robotik savunma sistemlerine uzanan geniş ürün yelpazesini fuarda sergileyecek.

Fuarda CANiK’in yenilikçi ateşli silah sistemlerinden UNIROBOTICS’in otonom ve robotik çözümlerine, MECANiK’in optik sistemlerinden AEI Systems’ın ileri mühendislik çözümlerine kadar tüm markalar, SYS Grup bünyesinde inşa ettikleri entegre bir savunma ekosistemini ortaya koyacak. CANiK ACADEMY de satış sonrasında sağlanan eğitim ve destek hizmetlerini tanıtacak.

Grup, yalnızca silah tasarlamakla kalmayıp en karmaşık savunma çözümlerini mühendislik gücüyle inşa ederek son kullanıcılara güç çarpanı sağlıyor. “Türkiye'de Doğdu, Dünya Çapında Sahada Kendini Kanıtladı” yaklaşımını başarıyla sahada gösteren Grup şirketleri, buradan aldıkları güçle IDEF’te yeni iş birlikleri kurmayı amaçlıyor.