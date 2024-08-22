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Türkiye’ye Uçuşunuzu AJet’le Fırsata Çevirin!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’ye Uçuşunuzu AJet’le Fırsata Çevirin!

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla Türkiye’ye uçma ayrıcalığı AJet’te.

 AJet’in, Avrupa’dan Türkiye’ye uçuşlarda 1 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarıyla* biletinizi hemen alın, Türkiye’nin güzelliklerini keşfetme fırsatını kaçırmayın. 

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 22 Ağustos-24 Ekim 2024 tarihleri arasında 14 ülkeden İstanbul ve Ankara’ya AJet ayrıcalığıyla seyahat edebilecek.

Kampanya sadece AJet web sitesi ajet.com, AJet mobil uygulama ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir. AJet duyuru ve kampanyaları ile ilgili daha fazla bilgi için AJet web sitesi ajet.com ve AJet uygulamalarını ziyaret edebilirsiniz.
           
*Tek yön uçuşlarda geçerlidir. 

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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