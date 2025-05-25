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18'lik yıldız adayına Galatasaray ve Fenerbahçe kancası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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18&#039;lik yıldız adayına Galatasaray ve Fenerbahçe kancası
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig ekipleri, Polonya futbolunun parlayan yıldızına talip. Galatasaray ve Fenerbahçe, 18 yaşındaki genci kadrosuna katmak için harekete geçti.

Polonya ekibi Pogoń Szczecin forması giyen 18 yaşındaki genç futbolcu, Süper Lig devlerini peşine taktı. Genç yaşına rağmen bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Przyborek, 35 maçta görev alarak 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, genç ismi kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdi. Fotomaç'ın Polonyalı gazeteci Jerzy Chwałek'e dayandırdığı haberine göre; Süper Lig devleri Przyborek'i uzun vadeli bir proje oyuncusu olarak değerlendirirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de genç futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Öte yandan Avusturya ve Hollanda'dan bazı kulüplerin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, bu takımların ise Przyborek'e daha fazla forma şansı verme sözüyle öne çıkmaya çalıştığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Takımıyla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Adrian Przyborek'in bu yaz transfer döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz resmi bir teklif sunulmasa da, Polonya kulübünün artan ilgiden memnun olduğu ve önümüzdeki haftalarda cazip teklifler beklediği bildirildi.

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2.5 milyon euro seviyesinde.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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