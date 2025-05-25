"Başarının sırrı 'aile' olmak" | Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 37'nci hafta maçında Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Kaan Ayhan ve Alvaro Morata kaydederken, spor yazarları sarı kırmızılıların oyununu değerlendirdi.

Süper Lig'in 37'nci haftasında şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılılar, 25'inci şampiyonluğunu ilan ettiği haftanın ardından çıktığı bu maçta da galibiyet serisini sürdürdü ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını yorumladı...

"BAŞARININ SIRRI 'AİLE' OLMAK"

Ali Naci Küçük - Türkiye Gazetesi

"Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da Okan Buruk da dün Morata başta olmak üzere sezon boyunca forma veremediği isimleri sahaya sürdü. Bir anlamda takımına, ‘Biz bu başarıya birlikte ulaştık’ mesajını da oyuncularına verdi.

Maçta özellikle kaleci Günay 90 dakikaya damga vurdu. Üç kritik kurtarışı ile Galatasaray’ın geriye düşmesini engelledi. Bana sorarsanız, Günay büyük takım kalecisidir.

Ama ‘Muslera sonrasında Galatasaray kalesine geçirilmelidir!’ deniyor. Hayır… Çünkü bu Günay’a haksızlık olur. Neden derseniz aynı Fatih Terim’in hocalık performansı gibi Muslera’nın ismi her gelecek kaleci için büyük baskı oluşturacak.

Günay’a bunu yüklemek olmaz!"

GELECEĞE İPUÇLARI

Levent Tüzemen - Sabah Gazetesi

"Okan Buruk, yeni sezon için kadroyu yaparken transfer edilecek oyuncuların rekabet ortamında yer alması gerektiğine dikkat etmeli. İki örnek vereceğim; 1-Göztepe karşısında önemli kurtarışlar yapan kaleci Günay, Galatasaray kalesini koruma konusunda güven tazeledi. 2-Alman Milli Takımı'nda oynamış Kerem Demirbay 4 kritik hata yaptı. 4'ü de Galatasaray kalesinde ciddi hata oldu. Kerem rekabete giremeyeceğinin sinyallerini verdi.

Ahmed Kutucu bal yapmayan arı gibi. Berkan ise sadece çalışkanlığıyla öne çıktı. Jakobs böyle oynayacaksa Galatasaray'ın hücumlarına hızıyla ciddi katkı sağlar. Frankowski soru işareti olmaya devam ediyor. Morata tam bir takım oyuncusu. Savunmaya yardım ediyor, çok çalışıyor, rakibi gücü yettiğince kovalıyor. Hızlı hücumlarda etkili değil. Kulübeden katkı sağlayabilir. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın lideri gibi oynadı. Savunmada müthiş müdahalelerde bulundu. Galatasaray adına gecenin güzelliği Kaan'ın frikikten attığı jeneriklik goldü."

JENERİKLİK FİNAL

Aydın Türkmen - Akşam Gazetesi

"5 yıldızlı şampiyonluğun ilanı sonrası Göztepe gibi zor bir deplasmanda harikalar oluşturmasını kimse beklemiyordu kuşkusuz.

Hele de Torreira, Osimhen, Barış Alper, Yunus, Abdülkerim ve Sara'nın kadroda olmadığı bir maçta. Okan Buruk, şampiyonluğun başrol oyuncularını İstanbul'da bırakmıştı da sahaya Türkiye Kupası maçlarında bile sürmediği bir 11 sürmüştü. Berkan'lı, Kerem Demirbay'lı orta saha, Ahmed Kutucu'lu Frankowski'li kanat, Cuesta'lı defans, pek hayra alemet gibi gözükmüyordu. Takım 2 sezonda sadece 3 kez yenilmişti ve bu istatistik her an değişebilirdi.

Zaten ev sahibi ekip özellikle ilk yarı Galatasaray kalesine dalga dalga hücum etti. Ahmed Kutucu ve Kerem Demirbay'ın gereksiz top kayıpları, Berkan'ın oyun kurulumundaki şaşkın hali buna açıkça zemin hazırlarken, istatistiğin değişmesini kaleci Günay'ın ve Davinson'un muhteşem performansı engelledi.

Okan Buruk ikinci yarının ortalarında Eren Elmalı ile Yusuf Demir'i oyuna alırken, aynı dakikada Mertens'in yerine kaptanlık pazubentini koluna takan Kaan Ayhan, jeneriklik bir gole imza attı."

"GALATASARAY'IN ADI BİLE YETTİ"

Evren Turhan - Takvim

"Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için yedek oyuncuların bu maçta göstereceği performans gerçekten çok önemliydi. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse oynayan futbolcular hayal kırıklığına neden oldu. Şampiyon olduktan sonra takımın temposunun düşmesi çok normal ama ne Kerem Demirbay ne Berkant beklenen performansın çok altında kaldı.



Savunmada özellikle Cuesta da çok güven vermedi. Frankowski yine aynı. Hiç gelişme kaydedemedi. Ahmed Kutucu mücadele ediyor ama son vuruşlarda yine sıkıntısı var. Galatasaray'ın gelecek sezon yedek oyuncularının bir yapılanmaya gitmesi şart. Maçın ilk yarısı Göztepe çok üstündü gol pozisyonları vardı ama atamadılar.



Günay kalede ciddi güven veriyor. Hem ayakları çok iyi hem de karşı karşıya kalındığında çok iyi. Morata iyi mücadele etti ama istediği topları alamadı. Kaan Ayhan'ın golü belki sezonun en güzel gollerinden biri oldu. Cimbom çok iyi oynamamasına rağmen yine de ismiyle galip gelmeyi bildi."