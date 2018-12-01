Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında deplasmanda Norveç’in Sarpsborg takımını muhteşem bir geri dönüşle deviren Beşiktaş’ta moraller yerinde. Yarın Vodafone Park’ta şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray’ı misafir edecek olan siyah-beyazlılar, derbide de zafer yaşamak için kenetlenmiş durumda. Tam 10 eksikle Sarpsborg deplasmanına çıkmasına ve üstelik 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı futbolcular, Galatasaray’ı gözüne kestirdi. Dün yapılan idmanda futbolcuların oldukça moralli olması dikkati çekerken, çalışma sonrası teknik direktör Şenol Güneş’i daha da keyiflendiren bir detay yaşandı. Ankaragücü ve Sarpsborg karşısında elde edilen sükseli galibiyetlerden sonra Galatasaray engelini de kayıpsız geçeceklerini söyleyen futbolcular, Şenol Güneş’e derbi için 3 puan sözü verdi.



Başkan rakamı artırdı

Tecrübeli çalıştırıcıyı oldukça memnun eden bu gelişme sonrası bir sevindirici haber de yönetim kanadından geldi. Daha önce Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçlarında galibiyet elde edilmesi hâlinde futbolculara 50’şer bin lira prim verileceği açıklanmıştı. Başkan Fikret Orman ve ekibi, derbi öncesi moralleri daha da yükseltmek için bu rakamı artırdı. Eğer Beşiktaş yarın derbide Galatasaray’ı da mağlup ederse siyah-beyazlı futbolcular 100’er bin lira prim elde edecek. Dev maç öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne bahar havası getiren bu gelişmelerden sonra Şenol Güneş’in çok mutlu olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, derbiler öncesinde takımda yaşanan havanın çok önemli olduğunu belirterek, “Şu andaki atmosfer kusursuz. Galip gelmemiz için her şey lehimize işliyor” dediği öğrenildi.

Cimbom’a da böyle!

Beşiktaş’a geldiği günden bu yana silik futboluyla bir türlü taraftarın gözüne giremeyen Jeremain Lens, Sarprsborg maçında müthiş zaferin mimarı oldu. Beşiktaş’ın 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada attığı iki gol ve yaptığı asistle maça damga vuran Jeremain Lens, kendisini rüyada gibi hissettiğini söyledi. “Bu galibiyeti sadece benim üzerimden görmek arkadaşlarıma haksızlık olur” diyen Hollandalı, “Birlikte savunduk, birlikte hücum ettik. Üç golü de takım olarak attık. Bütün takımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Haftanın oyuncusu

Siyah-beyaz bir maç yaşadıklarını söyleyen Lens, “Soyunma odasında çok garip bir ruh hâli vardı. İyi görünen ama iki farklı geride olan… Maçı kazanabileceğimizi biliyorduk. O ruh hâliyle sahaya çıktık. Şimdi Galatasaray derbisinde de sahaya aynı iştahla çıkmalıyız. Zor bir maç bizi bekliyor” dedi. Lens, UEFA tarafından Avrupa Ligi karmasına alınırken, haftanın oyuncusu da seçildi. Lens siyah-beyazlı formayla Avrupa Ligi’nde 9 maçta 4 gol, 4 asistle 8 gole katkı yaptı.

Ayaklarının tozuyla...

Beşiktaşlı futbolcular Norveç’ten İstanbul’a döndükten 2 saat sonra antrenmana çıktı. Dün sabah 08.50’de İstanbul’a inen siyah-beyazlılar 11.00’de Ümraniye’de idmandaydı. Yorgunluğa rağmen dün yapılan idmanda futbolcuların oldukça moralli olduğu ifade edildi.



Siz hayırdır?

Çarşı taraftar grubu, Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın lig maçını pazar, F.Bahçe ve Akhisar’ın ise pazartesi oynayacak olmasından dolayı TFF’ye tepki gösterdi. Beşiktaş’ın daha geç saatte maç oynadığını ve üstelik de deplasmandan döndüğünü hatırlatan grup, “Soru çok açık! Siz hayırdır?” ifadelerini kullandı.



Rüya kâbus oldu

Beşiktaş’ın, Sarpsborg’u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etmesi, Norveç basınında geniş yankı buldu. NRK kanalı, ‘’Rüya gibi başlangıç kâbusla sonuçlandı’’ başlığı ile duyurduğu haberinde, ‘’Beşiktaş önemli bir geri dönüşe imza attı’’ ifadelerine yer verdi. Verdens Gang ise haberinde “Sarpsborg sihirli 5 dakikadan sonra Beşiktaş’ın baskısına dayanamadı” yorumunu yaptı.